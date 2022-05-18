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«Победа» в июне запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск

«Аэрофлот» AFLT ₽30,58 +0,72% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск с 10 июня, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут проходить по средам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс уже появился в расписании на сайте: самолет отправляется в 12:40 и приземляется в 14:10 мск.

Рейсы в Минск станут первым международным направлением, которое «Победа» открыла после временного отказа от полетов за границу. Он должен был действовать с 5 марта по 30 июня.

«Аэрофлот» выкупил восемь самолетов у иностранных лизингодателей
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В начале марта Росавиация рекомендовала авиалиниям с самолетами в иностранном лизинге прекратить полеты за границу с 6 марта и перевозки из-за рубежа в Россию с 8 марта. Ведомство объяснило эту меру тем, что существует высокий риск ареста самолетов в других странах.

Из-за западных санкций против России на фоне военной операции на Украине иностранные лизингодатели стали требовать от российских авиакомпаний вернуть самолеты.

В мае «Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 из иностранного лизинга, а также вместе с «Победой» перешел на российскую систему бронирования билетов «Сирена-Трэвел».

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