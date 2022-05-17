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Сбербанк дал владельцам GDR с Лондонской биржи 30 дней на конвертацию

Сбербанк SBER ₽127,75 +3,52% Купить
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Сбербанк уведомил Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о планах прекратить обращение депозитарных расписок. Их владельцы в течение 30 дней могут конвертировать эти бумаги в обычные акции.

В банке напомнили, что ранее произошел делистинг депозитарных расписок «Сбера» с Франкфуртской фондовой биржи.

11 мая Сбербанк сообщил, что обладатели расписок смогут конвертировать их с коэффициентом 1:4 (одна расписка дает право на четыре акции). В банке пояснили, что 15 марта JPMorgan Chase заявил об отказе от статуса депозитария ценных бумаг Сбербанка (российский госбанк попал под западные санкции), поэтому владельцы расписок смогут конвертировать их в акции в течение 90 дней. Реестр владельцев расписок Сбербанка закрылся 27 апреля, когда в России вступил в силу закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж.

Сбербанк разъяснил процесс конвертации его депозитарных расписок в акции
Инвестиции
Фото:Shutterstock

«С учетом существующих ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, держатели депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения операций с акциями «Сбера», — предупредили в банке 17 мая.

16 апреля президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение депозитарных расписок на акции российских компаний на иностранных фондовых биржах. Уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны пройти делистинг и конвертировать расписки в акции.

При этом в отдельных случаях компаниям могут разрешить дальнейшее обращение расписок. Для этого нужно было подать заявку до 5 мая. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила сохранить депозитарные расписки НОВАТЭКу и «Норникелю».

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