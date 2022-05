«Норникелю» разрешили сохранить депозитарные расписки на Лондонской бирже

В апреле был принят закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок. «Норникель» получил от правительственной комиссии разрешение на продолжение обращения АДР на его акции за пределами России

Фото: Matt Dunham / AP

«Норникель» получил от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на продолжение обращение депозитарных расписок на акции компании за пределами России, сообщается на сайте компании.

Разрешение будет действовать до 28 апреля 2023 года.

27 апреля в России вступил в силу закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок и их конвертации в российские ценные бумаги. Исключение составляют случаи принятия решения об обратном по заявлению компании. «Норникель» такое заявление подал.

«Компания приветствует решение правительственной комиссии, которое дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении «Норникеля».

«Норникель» в 2001 году подписал с банком The Bank of New York Mellon соглашение, в соответствии с которым начался выпуск американских депозитарных расписок первого уровня на акции компании. АДР «Норникеля» входят в индекс FTSE Russia IOB Лондонской фондовой биржи.

Другие российские компании с акциями за рубежом — Сбербанк, ВТБ (его листинг в Лондоне прекратился из-за санкций), «Газпром», «Аэрофлот», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и другие. Депозитарные расписки позволяли российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции на иностранных биржах.