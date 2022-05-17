Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:58
Даниил Медведев проиграл в первом матче после операции Спорт, 20:55
Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села со стороны Украины Политика, 20:49
Bloomberg узнал о намерениях США заблокировать выплаты по госдолгу России Экономика, 20:44
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 20:36
Комитет Госдумы предложил вернуть авторам законопроект о выходе из ВТО Политика, 20:33
Канцлер Австрии назвал неактуальным вопрос о членстве страны в НАТО Политика, 20:33
Клуб НХЛ «Сент-Луис» подписал контракт с седьмым российским хоккеистом Спорт, 20:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:26
Пранкеры Вован и Лексус анонсировали видео с Джорджем Бушем об Украине Политика, 20:22
Минэкономразвития заложило в сценарий по экономике двухлетнюю рецессию Экономика, 20:08
Бержерон побил рекорд Гретцки по номинациям на награды НХЛ Спорт, 20:08
Мантуров отказался считать национализацией передачу завода Renault Москве Бизнес, 19:52
Кремль сообщил о теплом поздравлении Путина новому президенту ОАЭ Политика, 19:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села со стороны Украины

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: tesnobelgorod / VK)

Село Безымено Грайворонского округа Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести», — рассказал Гладков.

По его словам, в населенном пункте также есть разрушения, их масштаб оценивается. Гладков пообещал, что власти восстановят все в максимально короткие сроки.

Село находится у границы с Харьковской областью Украины, в нем проживают 908 человек.

Гладков объявил об эвакуации села после обстрела со стороны Украины
Политика
Фото:p.volokonovka / VK

В середине апреля Гладков сообщал об эвакуации жителей Безымено из-за обстрелов Украиной соседнего села Сподарюшино.

15 мая в Шебекинском районе области обстреляли поселок Середина. В результате один мирный житель получил осколочное ранение.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Как расставаться, чтобы учесть интересы компании и сотрудников
Инструкции
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи

С начала российской военной операции в феврале власти приграничных с Украиной регионов неоднократно сообщали об обстрелах, падении снарядов, а также о сбитых украинских беспилотниках.

Материалы к статье
Теги
обстрел Украина Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков
Материалы по теме
Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничного села
Политика
Глава Курской области сообщил о сбитом на границе беспилотнике Украины
Политика
СК завел дела после обстрелов со стороны Украины по Брянской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter