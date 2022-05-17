Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села со стороны Украины
Село Безымено Грайворонского округа Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести», — рассказал Гладков.
По его словам, в населенном пункте также есть разрушения, их масштаб оценивается. Гладков пообещал, что власти восстановят все в максимально короткие сроки.
Село находится у границы с Харьковской областью Украины, в нем проживают 908 человек.
В середине апреля Гладков сообщал об эвакуации жителей Безымено из-за обстрелов Украиной соседнего села Сподарюшино.
15 мая в Шебекинском районе области обстреляли поселок Середина. В результате один мирный житель получил осколочное ранение.
С начала российской военной операции в феврале власти приграничных с Украиной регионов неоднократно сообщали об обстрелах, падении снарядов, а также о сбитых украинских беспилотниках.