Французский политик заявил о неуклюжести Европы по отношению к России

Стефан Бюффету (Фото: eesc.europa.eu)

Европа вела «непостижимо неуклюжую» политику по отношению к России после распада СССР, заявил бывший президент Комитета по связям ЕС и России, вице-президент французской партии «Национальный центр независимых и крестьян» Стефан Бюффету. Он написал об этом в статье для Boulevard Voltaire.

По его словам, Европа после 70 лет «коммунистических преступлений» должна была вспомнить о том, что до 1917 года Российская империя была ее союзником. Постсоветскую Россию нужно было реинтегрировать в европейскую политику и обеспечить баланс в Евразии, однако Европа сделала обратное, отметил Бюффету.

Он указал на то, что США не хотели видеть такую политику, так как сближение России и Западной Европы повлекло бы потерю мировой гегемонии Соединенных Штатов. То же самое, по его мнению, происходит и в последние годы.

«Именно США дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену. Оппозиция Север — Юг продолжает самоутверждаться, в том числе в отношении санкций против России», — написал он.

Политик напомнил, что на фоне военного конфликта на Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия представляет «самую непосредственную угрозу» мировому порядку.

Политик счел, что глава Еврокомиссии умножает военные заявления, пытается помочь Украине оружием и поставить Россию в неловкое положение с помощью санкций, но не способствует миру. Бюффету посчитал, что фон дер Ляйен должна думать над этим, а не «играть роль главнокомандующего несуществующей армией».

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Вскоре Евросоюз ввел беспрецедентные санкции против российских банков, бизнеса, представителей власти, а также заморозил золотовалютные резервы Центробанка. Тогда фон дер Ляйен сказала, что жители ЕС испытают трудности из-за санкций, однако такой будет цена за солидарность с Украиной, которая разделяет европейские ценности и хочет жить в мирной демократии.

В середине апреля глава Еврокомиссии призвала страны ЕС оперативнее доставлять оружие на Украину. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснял поставки вооружений необходимостью дать украинской армии больше возможностей защищать свой народ.

Власти России не раз обвиняли западные страны в накачке Украины оружием. Представитель МИДа Мария Захарова называла такие поставки «очередной мышеловкой с бесплатным сыром», за которую Киеву затем придется расплачиваться. Кремль заявлял, что оружие не помешает России достичь целей спецоперации.