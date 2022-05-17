Французский политик заявил о неуклюжести Европы по отношению к России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 11:48
«Деловые Линии» наращивают мультимодальные перевозки из Китая Пресс-релиз, 11:42
Футболиста сборной Норвегии ограбили на $125 тыс. Спорт, 11:34
Мосгорсуд перенес оглашение решения по апелляции Алексея Навального Политика, 11:32
Как устроен портативный ветрогенератор для туристов Зеленая экономика, 11:30
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 11:27
«Эксперт РА» присвоил рейтинг АО «Архангельский ЦБК» на уровне ESG-II(c)​ Пресс-релиз, 11:22
Песков опроверг сообщения о готовящемся визите Путина в Турцию Политика, 11:21
Агент сообщил об уходе Гарета Бейла из «Реала» Спорт, 11:19
Песков заявил, что Путин «знает, куда ведет страну» Политика, 11:19
«Академия Первых» от СберПервого запускает новую программу для подростков РБК +, 11:15
Песков заявил, что Запад раздражает «само существование» России Политика, 11:12
Песков назвал украинцев «талантливыми, мирными», которых «оболванили» Политика, 11:10
В Кремле заявили о комфорте и безопасности для России посткризисного мира Политика, 11:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Французский политик заявил о неуклюжести Европы по отношению к России

Стефан Бюффету
Стефан Бюффету (Фото: eesc.europa.eu)

Европа вела «непостижимо неуклюжую» политику по отношению к России после распада СССР, заявил бывший президент Комитета по связям ЕС и России, вице-президент французской партии «Национальный центр независимых и крестьян» Стефан Бюффету. Он написал об этом в статье для Boulevard Voltaire.

По его словам, Европа после 70 лет «коммунистических преступлений» должна была вспомнить о том, что до 1917 года Российская империя была ее союзником. Постсоветскую Россию нужно было реинтегрировать в европейскую политику и обеспечить баланс в Евразии, однако Европа сделала обратное, отметил Бюффету.

Он указал на то, что США не хотели видеть такую политику, так как сближение России и Западной Европы повлекло бы потерю мировой гегемонии Соединенных Штатов. То же самое, по его мнению, происходит и в последние годы.

«Именно США дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену. Оппозиция Север — Юг продолжает самоутверждаться, в том числе в отношении санкций против России», — написал он.

Берлускони заявил, что в мире нет способных вести переговоры с Россией
Политика
Сильвио Берлускони

Политик напомнил, что на фоне военного конфликта на Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия представляет «самую непосредственную угрозу» мировому порядку.

Политик счел, что глава Еврокомиссии умножает военные заявления, пытается помочь Украине оружием и поставить Россию в неловкое положение с помощью санкций, но не способствует миру. Бюффету посчитал, что фон дер Ляйен должна думать над этим, а не «играть роль главнокомандующего несуществующей армией».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: Russell Boyce / Reuters «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи

Главы МИД ЕС выделят Украине военную помощь на €500 млн
Политика

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Вскоре Евросоюз ввел беспрецедентные санкции против российских банков, бизнеса, представителей власти, а также заморозил золотовалютные резервы Центробанка. Тогда фон дер Ляйен сказала, что жители ЕС испытают трудности из-за санкций, однако такой будет цена за солидарность с Украиной, которая разделяет европейские ценности и хочет жить в мирной демократии.

В середине апреля глава Еврокомиссии призвала страны ЕС оперативнее доставлять оружие на Украину. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснял поставки вооружений необходимостью дать украинской армии больше возможностей защищать свой народ.

Власти России не раз обвиняли западные страны в накачке Украины оружием. Представитель МИДа Мария Захарова называла такие поставки «очередной мышеловкой с бесплатным сыром», за которую Киеву затем придется расплачиваться. Кремль заявлял, что оружие не помешает России достичь целей спецоперации.

Материалы к статье
Теги
Европа Евросоюз Россия санкции Украина Урсула фон дер Ляйен
Материалы по теме
Главы МИД ЕС выделят Украине военную помощь на €500 млн
Политика
Bloomberg узнал о плане ЕС по покупке газа у России без нарушения санкций
Политика
В МИДе назвали вступление Украины в ЕС крахом союза
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter