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МИД объяснил, от чего зависит ответ России на вступление Швеции в НАТО

Реакция России на вступление Швеции в НАТО будет среди прочего зависеть от того, разместят ли там ударные системы альянса
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ответ России на вступление Швеции в НАТО зависит от условий членства страны в альянсе. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического или иного характера, считают в министерстве. «Многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока», — говорится в сообщении.

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Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

В МИДе отметили, что вступление Швеции в НАТО «нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом». Москва заверила, что членство в НАТО не повысит безопасность Швеции и приведет к утрате страной суверенитета.

Правительство Швеции объявило о решении вступить в НАТО 16 мая. Решение озвучила премьер-министр Магдалена Андерссон. По ее словам, это решение является «признаком силы в трудное для Швеции время». Накануне о решении вступить в НАТО объявил президент Финляндии Саули Ниинистё, решение в том числе было принято из-за военной спецоперации России на Украине. 

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ 16 мая, заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает непосредственной угрозы для России, однако расширение военной инфраструктуры на территории Скандинавских стран, «безусловно, вызовет нашу ответную реакцию».

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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