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Итальянские производители сообщили о подорожании мороженого на 10%

Фото: Marco Secchi / Getty Images
Фото: Marco Secchi / Getty Images

Итальянское мороженое за год подорожало на 10% из-за роста стоимости ингредиентов, транспортных и производственных расходов. Об этом ассоциация сельхозпроизводителей Италии Coldiretti рассказала изданию GDV.

Подорожание связано с ростом затрат на энергию и сырье: на 6% выросли траты на сахар, на 7% — на молоко и на 9% выросли траты на яйца. В итальянских кафе-мороженых в течение года используется 220 млн л молока, 64 млн кг сахара, 21 млн кг свежих фруктов и 29 млн кг других продуктов. В Италии работают 39 тыс. кафе-мороженых, в которых работают 75 тыс. человек.

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В ассоциации отмечают, что сбои поставок продуктов происходят из-за российской спецоперации на Украине. На стоимость мороженого влияет рост цен на энергоносители, что приводит к удорожанию логистики.

В мае продовольственные ассоциации Германии выразили беспокойство из-за роста цен на сырье на фоне боевых действий на Украине, вслед за которыми выросли цены на продовольствие. Отраслевые ассоциации предупреждали, что цены на молочные продукты могут вырасти на 20%, а на хлебобулочные изделия — вплоть до 30%.

Об угрозе глобального голода говорила глава немецкого министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце. Министр предупреждала, что из-за последствий пандемии коронавируса, засухи и ситуации на Украине может начаться самый серьезный голод со времен Второй мировой войны.

В России о возможности возникновения голода и глобальных кризисов из-за санкций против Москвы говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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