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РКН словами «стремится к 100%» оценил блокировку Instagram и Facebook

Эффективность блокировки Facebook и Instagram (владелец этих соцсетей Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен) достигает почти 100%, заявил на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи на тему летнего детского отдыха замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Трансляция шла в группе партии в соцсети «ВКонтакте».

Модератор спросила Субботина, будет ли ведомство доводить до конца блокировку этих социальных сетей, поскольку взрослое население «сознательно» ушло из них, а дети продолжают использовать их, при этом родители не имеют возможности следить за тем, что «там происходит».

«По поводу «довести до конца», по поводу блокировок. Смотрите, эффективность самих блокировок на сетях операторов связи с нашим оборудованием стремится к 100%», — сообщил он.

Субботин указал, что ведомство знает об использовании гражданами для доступа к Facebook и Instagram VPN-сервисов, но это «отдельный разговор».

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Тверской районный суд Москвы 21 марта признал Meta экстремистской и запретил ее в России. Запрет также коснулся работы Facebook и Instagram «по основаниям осуществления экстремистской деятельности». Meta владеет также мессенджером WhatsApp, однако его ограничения не коснулись «ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».

Facebook был заблокирован в России с 4 марта — в ответ на ограничение доступа к страницам некоторых российских СМИ в этой социальной сети, а Instagram — c 14 марта.

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Причиной таких действий в отношении Meta стало то, что компания после начала российской спецоперации на Украине разрешила публиковать в Facebook и Instagram призывы к насилию по отношению к российским военным, которые участвуют в операции, и по отношению к руководителям России и Белоруссии. Признать компанию экстремистской потребовали Роскомнадзор и Генеральная прокуратура.

В конце апреля Meta подала жалобу в Тверской суд Москвы на запрет деятельности корпорации. В то же время стало известно, что выручка компании в Европе на фоне блокировки в России снизилась на 0,6%, однако основной негативный эффект от этого Meta ожидает во втором квартале.

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