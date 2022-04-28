Выручка владельца Facebook в Европе снизилась на фоне блокировки в России

Выручка Meta Platforms в Европе в I квартале снизилась на 0,6% на фоне блокировки компании в России и признания ее экстремистской организацией. Основной негативный эффект от этого владелец Facebook ожидает во II квартале

Выручка в Европе Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) в первом квартале составила $6,486 млрд, что на 0,6% меньше, чем за тот же период 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 27 апреля отчете компании, владеющей соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp. В других регионах присутствия Meta ее выручка в первом квартале росла, и в итоге общий показатель увеличился на 7%, до $27,91 млрд. Но темп роста был самым медленным с момента выхода компании на биржу в 2012 году.

Замедление роста выручки в отчете объясняется эффектом спецоперации на Украине, после начала которой сервисы компании в России были заблокированы. Это произошло по требованию Генпрокуратуры после того, как компания временно сняла в соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. 22 марта суд удовлетворил иск ведомства и запретил компанию в России.

По словам представителя Meta, в связи с ситуацией на Украине они отказались от размещения рекламы от российских рекламодателей по всему миру. Также военная операция, по его словам, привела к общему снижению спроса на рекламу как по всей Европе, так и в других регионах из-за того, что «макроэкономический ландшафт стал неопределенным для рекламодателей».

Чистая прибыль Meta в первом квартале упала на 21%, до $7,47 млрд. На этот показатель мог оказать влияние убыток подразделения метавселенной, который вырос на 38% и составил $2,96 млрд. Выручка этого сегмента увеличилась на 30%, до $695 млн.

Дневная аудитория (DAU) Facebook в Европе снизилась на 0,6%, до 307 млн пользователей, а месячная (MAU) — на 1,18%, до 418 млн пользователей. Как пояснил представитель компании в ходе звонка с аналитиками, наиболее негативное влияние на этот показатель оказала блокировка соцсети в России. Компания ожидает, что этот тренд проявится и во втором квартале и приведет к снижению общего MAU.

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По итогам первого квартала общий MAU Facebook составил 2,94 млрд пользователей, что на 3% больше, чем год назад, DAU — 1,96 млрд (+4%). Компания не раскрывает размер аудитории в России, но как пояснил ее представитель, в первом квартале влияние на MAU в Европе и в целом по миру было не таким значительным, поскольку решение о блокировке соцсетей в России было принято в конце февраля, и в течение марта какое-то количество пользователей оставались на платформах.

Во втором квартале Meta ожидает, что ее общая выручка составит от $28 млрд до $30 млрд (за аналогичный период прошлого года показатель составил $29,1 млрд). Компания снизила свой прогноз расходов на этот год до $87–92 млрд вместо $90–95 млрд, ожидаемых ранее.