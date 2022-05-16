В России за сутки выявили более 4,5 тыс. случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России выявили 4 543 новых случая COVID-19, 89 человек умерли, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 0,2% по cранвению с 15 мая и составило 1 127 человек.
Больше всего заболевших за сутки выявили в Cанкт-Петербурге — 334 человека. На втором месте — Москва (288 человек), на третьем — Воронежская область (163 человека).
После 12 мая число заболевших COVID-19 стало расти, тогда было зарегистрировано 4 065 новых случаев, при том, что с начала мая количество заболевших снижалось. 15 мая было зарегистрировано 5 047 новых случаев заболеваемости коронавирусом.
По подсчетам оперштаба, с начала пандемии коронавирусом в России заразились более 18,2 млн человек, 377 759 человек умер. В конце марта Росстат, учитывающий не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщал о смерти 796,2 тыс. человек.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в конце апреля предупредил о риске новой волны коронавируса в июне. Опрошенные РБК эксперты также предположили, что она начнется в июне—июле из-за подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».