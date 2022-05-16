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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 4,5 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последние сутки в России выявили 4 543 новых случая COVID-19, 89 человек умерли, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 0,2% по cранвению с 15 мая и составило 1 127 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Cанкт-Петербурге — 334 человека. На втором месте — Москва (288 человек), на третьем — Воронежская область (163 человека).

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После 12 мая число заболевших COVID-19 стало расти, тогда было зарегистрировано 4 065 новых случаев, при том, что с начала мая количество заболевших снижалось. 15 мая было зарегистрировано 5 047 новых случаев заболеваемости коронавирусом.

По подсчетам оперштаба, с начала пандемии коронавирусом в России заразились более 18,2 млн человек, 377 759 человек умер. В конце марта Росстат, учитывающий не только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти, сообщал о смерти 796,2 тыс. человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в конце апреля предупредил о риске новой волны коронавируса в июне. Опрошенные РБК эксперты также предположили, что она начнется в июне—июле из-за подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона».

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Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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