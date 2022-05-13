Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

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В России началось исследование вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, которую разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщил «РИА Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо», — сказал Гинцбург.

Ученый отметил, что во время исследования возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19.

Новая вакцина предполагает две прививки с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличие от «Спутника V», одинаковые, уточнил Гинцбург.

О новой вакцине специалист рассказал в феврале. Она будет содержать элементы S-белка от трех штаммов коронавируса: уханьского, «дельты» и «омикрона». Предполагается, что это поможет выработать антитела к ним. Минздрав одобрил клинические исследования на людях в возрасте от 18 до 55 лет.