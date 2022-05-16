В Москве начались плановые отключения горячей воды

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В Москве в рамках подготовки к новому отопительному сезону начались плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным ведомства, работы закончат до 1 сентября. К этому времени специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 тыс. кв. км сетей.

В прошлом году горячую воду в Москве начали отключать в мае. В 2020 году отключения начались с 1 июня. Тогда сроки сдвинули из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.