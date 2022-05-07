Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
В Крыму сообщили о восстановлении ж/д сообщения с двумя областями Украины Политика, 08:08
FT оценила убытки западных банков в случае ухода из России Финансы, 08:07
В Москве открыли станцию метро «Рижская» после полутора лет ремонта Общество, 07:41
Италия арестовала суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России» Политика, 07:34
Лондон разрешил финансирование добычи топлива за рубежом из-за Украины Политика, 07:14
NYT узнала о плане Маска увеличить доход Twitter в пять раз Бизнес, 06:32
Патриарх Кирилл исключил поддержку церковью любых политических сил Общество, 06:19
Трамп обвинил власти США в неумении общаться с Путиным Политика, 05:24
В ДНР назвали переданное Украине оружие Запада «утилизацией» Политика, 05:22
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter Технологии и медиа, 04:56
В Японии увидели в реакции на действия России сигнал для Китая Политика, 04:33
Адвокат фигуранта дела Захарченко увидел возможность для его освобождения Общество, 03:54
NBC узнал, что Байден потребовал прекратить утечки о работе разведки Политика, 03:35
США поставят Украине 25 тыс. снарядов для артиллерии и радары Политика, 02:55
Общество ,  
0 

В Москве открыли станцию метро «Рижская» после полутора лет ремонта

Станцию московского метро «Рижская» открыли после полутора лет ремонта, ее пропускная способность увеличилась вдвое, а вместимость эскалаторов выросла на 30%, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Ремонт станции шел более полутора лет — «Рижскую» закрыли в августе 2020 года. За это время специалисты заменили эскалаторы, которые работали с 1958 года, и установили дополнительный, отреставрировали исторические детали и элементы интерьера, а также обновили внутренние коммуникации.

В наземном вестибюле станции сделали шесть новых турникетов на выход, которые можно переключить в реверсивный режим при необходимости. Это увеличило пропускную способность в два раза.

«Нынешняя реконструкция позволит минимум 30 лет не проводить на станции никаких серьезных ремонтов», — написал Собянин, отметив, что в ближайшие годы «Рижская» станет частью пересадочного узла, объединяющего Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, три диаметра МЦД и Рижский вокзал.

Станцию «Рижская» Большого кольца метро Москвы достроили почти на 80%
Общество
Фото:stroi.mos.ru

«Рижская» (проектное название «Ржевская») БКЛ станет пересадочной со станцией «Рижская» Калужско-Рижской линии метро, Рижским вокзалом и платформами Московских центральных диаметров. Ввод станции позволит разгрузить восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

В конце января готовность станции «Рижская» Большого кольца московского метро оценивалась в 86%. Как рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, тогда на станции начали строить пассажирскую платформу.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Какие риски параллельного импорта грозят России
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции



 

Материалы к статье
Теги
Метро Калужско-Рижская линия Москва Открытие Сергей Собянин реставрация
Материалы по теме
На «Рижской» Большого кольца метро в Москве начали строить платформу
Общество
Станцию «Рижская» Большого кольца метро Москвы достроили почти на 80%
Общество
Бочкарев рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter