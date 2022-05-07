В Москве открыли станцию метро «Рижская» после полутора лет ремонта

Станцию московского метро «Рижская» открыли после полутора лет ремонта, ее пропускная способность увеличилась вдвое, а вместимость эскалаторов выросла на 30%, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Ремонт станции шел более полутора лет — «Рижскую» закрыли в августе 2020 года. За это время специалисты заменили эскалаторы, которые работали с 1958 года, и установили дополнительный, отреставрировали исторические детали и элементы интерьера, а также обновили внутренние коммуникации.

В наземном вестибюле станции сделали шесть новых турникетов на выход, которые можно переключить в реверсивный режим при необходимости. Это увеличило пропускную способность в два раза.

«Нынешняя реконструкция позволит минимум 30 лет не проводить на станции никаких серьезных ремонтов», — написал Собянин, отметив, что в ближайшие годы «Рижская» станет частью пересадочного узла, объединяющего Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, три диаметра МЦД и Рижский вокзал.

«Рижская» (проектное название «Ржевская») БКЛ станет пересадочной со станцией «Рижская» Калужско-Рижской линии метро, Рижским вокзалом и платформами Московских центральных диаметров. Ввод станции позволит разгрузить восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

В конце января готовность станции «Рижская» Большого кольца московского метро оценивалась в 86%. Как рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, тогда на станции начали строить пассажирскую платформу.