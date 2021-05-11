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В Москве начали отключать горячую воду

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В Москве началось плановое отключение горячей воды. Об сообщается на сайте столичного правительства. Плановое отключение горячей воды необходимо для подготовки централизованной отопительной системы города к новому сезону.

«Специалисты проведут профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. Максимальный срок, в течение которого в доме не будет горячей воды, — 10 календарных дней», — говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказывал, что вдласти планирубют завершить профилактические работы до 1 сентября.

Энергетики опубликовали график отключения горячей воды в Москве
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

График отключения горячей воды ранее опубликовала Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). Когда в доме отключат воду, можно узнать с помощью с онлайн-сервиса на главных страницах сайтов moek.ru, online.moek.ru или на сайте mos.ru. 

В прошлом году горячую воду в Москве начали отключать с 1 июля. Городские власти тогда решили перенести профилактические работы из-за пандемии коронавируса.

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