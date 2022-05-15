Байден заявил о «пятне на душе Америки» после стрельбы в Буффало

Президент США Джо Байден призвал американцев бороться с ненавистью после массовой стрельбы в городе Буффало (штат Нью-Йорк), в результате которой погибли десять человек.

«Мы все должны работать вместе, чтобы справиться с ненавистью, которая остается пятном на душе Америки», — сказал он, выступая с речью у здания Капитолия (цитата по the Hill).

По словам Байдена правоохранительные органы расследуют стрельбу как преступление на почве ненависти и акт расового экстремизма.

Президент США также призвал положить конец внутреннему терроризму на почве ненависти и заявил, что любой акт внутреннего терроризма, включая «акт, совершенный во имя совершенно неприемлемой идеологии белых националистов», противоречит американским ценностям.

Стрельба в супермаркете в Буффало произошла 14 мая, погибли десять человек, еще трое были ранены. 11 из 13 погибших и пострадавших — темнокожие.

Подозреваемый — 18-летний белый американец Пейтон Гендрон, пишет CNN со ссылкой на окружного прокурора. По данным полиции, во время нападения он транслировал свое нападение в Twitch и опубликовал экстремистский манифест, где назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом». Мужчину задержали.