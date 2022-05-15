Байден после стрельбы в Буффало призвал к борьбе с расовым экстремизмом

Любой акт внутреннего терроризма, включая «акт, совершенный во имя совершенно неприемлемой идеологии белых националистов», противоречит американским ценностям. Так президент США Джо Байден прокомментировал стрельбу в городе Буффало (штат Нью-Йорк).

«У ненависти не должно быть убежища [в США]. Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец внутреннему терроризму на почве ненависти», — говорится в заявлении американского лидера.

Стрельба произошла 14 мая в супермаркете в Буффало. Погибли десять человек, еще трое были ранены. 11 из 13 погибших и пострадавших — темнокожие.

Нападавшего — 18-летнего белого мужчину — задержали. Он был хорошо вооружен, на нем были шлем и другое снаряжение. По данным BNO News, стрелок транслировал свое нападение в Twitter и опубликовал экстремистский манифест, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом».

Прокуратура предъявила ему обвинения в убийстве первой степени (наказание за такое преступление предусматривает пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение). Подозреваемому также могут предъявить обвинения в терроризме, отметил прокурор.

ФБР сочло стрельбу в Буффало преступлением на почве ненависти и актом расового экстремизма. По данным источника CBS, во время нападения стрелявший выкрикивал расистские оскорбления.

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Власти штата Нью-Йорк после случившегося представят пакет законов по борьбе с оборотом оружия.