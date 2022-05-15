Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Трамп отказался вернуться в Twitter после предложения Маска Технологии и медиа, 23:11
Сенатор обещал усилить войска на границе при вступлении Финляндии в НАТО Политика, 23:08
В Белоруссии заявили о сократившемся на $18 млрд экспорте из-за санкций Политика, 22:55
Экс-замглавы Минобороны Польши предложил «демилитаризовать» Калининград Политика, 22:28
Дочь попавшего в расистский скандал волейбольного тренера сменила клуб Спорт, 22:05
Захарова сочла победу Украины на «Евровидении» «унижением Европы» Политика, 21:45
Президент Финляндии усомнился в возможности «нападения России» Политика, 21:44
«Динамо» гарантировало себе первые за 14 лет медали чемпионата России Спорт, 21:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:15
Дибала объявил об уходе из «Ювентуса» после семи лет в клубе Спорт, 21:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:12
Премьер Египта оценил потери бюджета от конфликта на Украине в $7 млрд Политика, 21:05
«Краснодар» нанес ЦСКА третье подряд поражение в чемпионате России Спорт, 20:56
В Чечне заявили о гибели семи граждан США в спецоперации на Украине Политика, 20:50
Политика ,  
0 

Экс-замглавы Минобороны Польши предложил «демилитаризовать» Калининград

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев (занимал эту должность в 1992 году) считает, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс серьезно укрепит позиции на восточном фланге, однако «возникнут новые задачи, которые придется выполнять». Об этом он заявил в интервью газете Do Rzeczy.

По словам политика, «возникнет очень существенная проблема» Калининграда. «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», — считает Шереметьев. Как именно, по мнению экс-замглавы Минобороны, должна проходить «демилитаризация», он не уточнил.

Отвечая на вопрос о том, как Москва отреагирует на расширение НАТО, Шереметьев заявил, что «будет вой как обычно». Кроме того, уверен он, Россия начнет угрожать ядерным оружием.

Глава Калининградской области заявил о невозможности блокады региона
Политика
Антон Алиханов

Власти Финляндии ранее сообщили, что страна подаст заявку в НАТО после консультаций в парламенте, которые пройдут в понедельник, 16 мая. Швеция также приняла официальное решение подать заявку о вступлении в Североатлантический альянс.

Президент России Владимир Путин назвал решение Финляндии стать членом НАТО ошибкой. В российском МИДе предупредили, что Москва будет вынуждена принять меры военно-технического характера.

В марте бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Варшава может претендовать на Калининградскую область, которая находится «под российской оккупацией с 1945 года». «Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — сказал он, отметив, что на сегодняшний день Калининградская область «не имеет военного значения».

В ответ пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков посоветовал Скшипчаку подучить историю, тогда он увидит, что вернуть Польше то, что никогда ей не принадлежало, невозможно. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев назвал слова польского генерала «полетом фантазии».

После Второй мировой войны, в соответствии с Потсдамским соглашением, северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть всей ее территории) была передана Советскому Союзу, а остальные две трети — Польской Народной Республике.

В 1946 году на территории, отошедшей к СССР, была образована Кенигсбергская область (позднее Калининградская). В том же году Кенигсберг был переименован в Калининград.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images «Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Материалы к статье
Теги
Калининград Польша НАТО Финляндия Швеция
Материалы по теме
ЕС исключил из санкций транзит между Калининградом и остальной Россией
Политика
В Калининграде посоветовали польскому генералу Скшипчаку учить историю
Политика
Глава Калининградской области заявил о снижении активности самолетов НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter