Экс-замглавы Минобороны Польши предложил «демилитаризовать» Калининград

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев (занимал эту должность в 1992 году) считает, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс серьезно укрепит позиции на восточном фланге, однако «возникнут новые задачи, которые придется выполнять». Об этом он заявил в интервью газете Do Rzeczy.

По словам политика, «возникнет очень существенная проблема» Калининграда. «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», — считает Шереметьев. Как именно, по мнению экс-замглавы Минобороны, должна проходить «демилитаризация», он не уточнил.

Отвечая на вопрос о том, как Москва отреагирует на расширение НАТО, Шереметьев заявил, что «будет вой как обычно». Кроме того, уверен он, Россия начнет угрожать ядерным оружием.

Власти Финляндии ранее сообщили, что страна подаст заявку в НАТО после консультаций в парламенте, которые пройдут в понедельник, 16 мая. Швеция также приняла официальное решение подать заявку о вступлении в Североатлантический альянс.

Президент России Владимир Путин назвал решение Финляндии стать членом НАТО ошибкой. В российском МИДе предупредили, что Москва будет вынуждена принять меры военно-технического характера.



В марте бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Варшава может претендовать на Калининградскую область, которая находится «под российской оккупацией с 1945 года». «Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — сказал он, отметив, что на сегодняшний день Калининградская область «не имеет военного значения».



В ответ пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков посоветовал Скшипчаку подучить историю, тогда он увидит, что вернуть Польше то, что никогда ей не принадлежало, невозможно. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев назвал слова польского генерала «полетом фантазии».

После Второй мировой войны, в соответствии с Потсдамским соглашением, северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть всей ее территории) была передана Советскому Союзу, а остальные две трети — Польской Народной Республике.



В 1946 году на территории, отошедшей к СССР, была образована Кенигсбергская область (позднее Калининградская). В том же году Кенигсберг был переименован в Калининград.