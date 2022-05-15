СК установит обстоятельства преступлений наемников из Польши в ЛНР

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Следственный комитет России установит обстоятельства совершения преступлений украинских националистов и наемников из Польши в городе Попасная Луганской народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе СК, передает ТАСС.

Следователи опираются на свидетельства местных жителей. По их словам, наемники и украинские «националисты» обстреливали дома мирных граждан и удерживали их в подвалах, не выпуская из города. Кроме того, польские наемники четыре дня не выпускали за водой жителей Попасной из подвала. В СК отметили, что вся эта информация будет изучена.

«Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина», — указали в СК. В ведомстве обещали дать правовую оценку действиям украинских националистов и польских наемников.

15 апреля Минобороны сообщило, что в результате ракетного удара российских военных в Харьковской области были убиты до 30 наемников из польской частной военной компании. По его утверждению, отряд располагался в селе Изюмское.