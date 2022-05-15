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Власти Нью-Йорка ужесточат оружейные законы после стрельбы в Буффало

Во вторник 17 мая власти Нью-Йорка представят пакет законов по борьбе с оборотом оружия, заявила губернатор штата Кэти Хокул, передает CBS.

Таким образом губернатор отреагировала на стрельбу в супермаркете города Буффало, недалеко от Нью-Йорка. Жертвами нападения стали 10 человек, еще трое получили ранения.

«Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете (законов — РБК) по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве», — сказала она.

Хокул пообещала, что власти штата Нью-Йорк сделают «все возможное, чтобы законы были жесткими, чтобы обеспечить правоохранителям ресурсы, в которых они нуждаются».

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Стрельба в супермаркете Tops Friendly Markets в Буффало (штат Нью-Йорк) произошла 14 мая. По последним данным полиции, погибли десять человек, еще трое получили ранения. При этом 11 из 13 жертв были афроамериканцами.

В полиции уточнили, что нападавшим оказался 18-летний белый мужчина, который был хорошо вооружен, одет в шлем и другое снаряжение. После стрельбы его удалось задержать.

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BNO News сообщало, что стрелок транслировал свое нападение на Twitch и опубликовал экстремистский манифест. «В документе он назвал себя 18-летним мужчиной и назвал себя сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом», — передавало издание. Twitch на время заблокировала аккаунт мужчины и обещала принять меры, чтобы не допустить распространения записи, следует из заявления компании.

Позже прокуратура Нью-Йорка предъявила мужчине обвинение в убийстве первой степени — самом серьезном обвинении штата, сказал прокурор Джонн Флинн на пресс-конференции. Статья предусматривает пожизненное лишение свободы без права досрочного освобождения. Подозреваемому назначили медицинскую экспертизу и могут предъявить обвинения в терроризме, уточнил прокурор.

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Теги
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