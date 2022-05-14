Минобороны заявило о гибели сирийских военных из-за ударов террористов
Десять сирийских военных погибли, еще 12 ранены из-за обстрелов запрещенной в России террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» в Алеппо. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев на брифинге.
По данным Министерства обороны, террористы ударили со стороны населенного пункта Блинта из американского противотанкового ракетного комплекса TOW по микроавтобусу с сирийскими военными, который находился вблизи Анджары.
Еще один военный получил ранения при минометных обстрелах из района Тамура по позициям правительственных сил вблизи Бакдина.
Помимо этого, трое сирийских военных и два гражданских сотрудника погибли, еще два военнослужащих получили ранения после ударов военно-воздушных сил Израиля.
Согласно информации ведомства, вечером 13 мая шесть тактических истребителей F-16 военно-воздушных сил Израиля пустили 22 управляемые ракеты по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас без захода в воздушное пространство.
Средства противовоздушной обороны Сирии уничтожили 16 ракет и один беспилотник. Повреждены склады специального оборудования исследовательского центра.
В Сирии с 2011 года идет гражданская война. На стороне оппозиции участвует несколько антиправительственных террористических организаций. Одна из крупнейших — «Исламский фронт». В нее входят несколько группировок, в том числе «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-шам». Цель организации—противостояние правительству Башара Асада, установление контроля над Сирией с последующим созданием исламского государства. В конфликте также участвуют «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе признаны в России террористическими и запрещены).
30 сентября 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии. Ее официальной целью заявлена борьба с международным терроризмом. Активная фаза российских военных действий продолжалась до 11 декабря 2017 года, когда президент Владимир Путин дал приказ о выводе войск. Однако в Сирии до сих пор работает российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, подразделения военной полиции, расчеты ПВО и другое.
В 2020 году министр обороны Сергей Шойгу говорил, что с помощью военного присутствия Россия решила геополитические вопросы на Ближнем Востоке и сохранила баланс сил в регионе, завершила гражданскую войну в Сирии.