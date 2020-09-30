Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

По словам главы Минобороны, за пять лет удалось полностью разгромить ИГ и решить геополитические вопросы, которые затрагивают интересы России

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российским военным в Сирии удалось полностью выполнить задачи, которые поставил президент Владимир Путин. Об этом в статье для газеты «Красная звезда», приуроченной к пятилетию с начала российской операции в этой стране, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Что мы имеем на сегодня? Главное — ИГИЛ [«Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация] окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон», — отметил Шойгу.

Кроме того, заявил Шойгу, российские военные предотвратили расширение террористических группировок на соседние территории.

По словам главы Минобороны, также удалось решить геополитические вопросы, которые затрагивают интересы России. «В общем итоге, военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности», — написал он.

Еще одним важным итогом российской операции Шойгу назвал завершение гражданской войны в Сирии, отметив роль российского Центра по примирению враждующих сторон. Министр также отметил гуманитарную деятельность центра.