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Операция в Сирии ,  
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Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

По словам главы Минобороны, за пять лет удалось полностью разгромить ИГ и решить геополитические вопросы, которые затрагивают интересы России
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российским военным в Сирии удалось полностью выполнить задачи, которые  поставил президент Владимир Путин. Об этом в статье для газеты «Красная звезда», приуроченной к пятилетию с начала российской операции в этой стране, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Что мы имеем на сегодня? Главное — ИГИЛ [«Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация] окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон», — отметил Шойгу.

Кроме того, заявил Шойгу, российские военные предотвратили расширение террористических группировок на соседние территории. 

По словам главы Минобороны, также удалось решить геополитические вопросы, которые затрагивают интересы России. «В общем итоге, военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности», — написал он.

Еще одним важным итогом российской операции Шойгу назвал завершение гражданской войны в Сирии, отметив роль российского Центра по примирению враждующих сторон. Министр также отметил гуманитарную деятельность центра.

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Российская военная полиция в Сирии

Сирийское вооруженные силы при поддержке российской авиации освободили от террористов 1024 населенных пункта, под контроль правительственных войск перешло 88% территории страны, заявил Шойгу. По его словам, в результате ударов ВКС России было уничтожено более 133 тыс. объектов террористов, в том числе заводы по незаконной переработке нефти, ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков (4,5 тыс. из них - из  России и стран СНГ).

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«Миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — убежден министр.

В своей статье Шойгу также упомянул погибших в Сирии российских военных: пилота бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, старшего лейтенанта Александра Прохоренко и майора Романа Филипова. «Память об этих и других солдатах Отечества, исполнивших в Сирии свой воинский долг до конца, будет жить вечно», — пообещал глава Минобороны.

Активная фаза российской военной операции в Сирии длилась 804 дня, с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017-го, напомнил министр. В декабре Путин во время своего визита на авиабазу Хмеймим отдал приказ о выводе российских войск из страны. В республике функционируют российская военная авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, кроме того, в стране находятся подразделения военной полиции, расчеты ПВО и так далее.

Авторы
Инна Сидоркова, Наталия Анисимова
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