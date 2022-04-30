Президент Сирии объявил амнистию для террористов

От наказания будут освобождены осужденные за террористическую деятельность граждане, совершившие свои преступления до 30 апреля. Амнистия не распространяется на преступников, чьи действия повлекли за собой смерть людей

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Президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии граждан страны, осужденных за террористическую деятельность, передает госагентство SANA.

Амнистия распространяется на преступления, совершенные до 30 апреля 2022 года, за исключением действий, которые повлекли за собой смерть людей.

В Сирии с 2011 года идет гражданская война, в которой на стороне оппозиции участвует несколько антиправительственных террористических организаций. Одна из крупнейших — «Исламский фронт» — была создана для противостояния правительству Асада. В нее входят несколько группировок, в том числе «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-шам». Цель организации — установление контроля над Сирией с последующим созданием исламского государства. Другие организации, участвующие в конфликте, — «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе признаны в России террористическими и запрещены).

В январе глава государства объявил амнистию для всех дезертиров, в том числе бежавших из страны при условии добровольной явки.

В мае прошлого года Асад подписал указ о всеобщей амнистии. От наказания были освобождены осужденные за проступки, правонарушения, преступления, в том числе уклонение от военной службы.