Захарова обвинила Климкина в вандализме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина демонтировать Арку дружбы народов в Киеве. Комментарий опубликован в Facebook Захаровой.

«Как же это прекрасно, когда аккаунты киевского режима начинают мироточить, — сразу хочется приложиться», — отметила она. Захарова согласилась с предположением Климкина, что на Украине «не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали»: «Да, Павел, в этот раз вы правы на сто процентов, пионеров у вас не осталось — вы их люстрировали».

«Но даже если бы они и остались, то памятник всё равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил», — добавила она.

Ранее 22 января Климкин написал в Twitter, что не понимает, почему в Киеве до сих пор есть Арка дружбы народов. «Или мы запутались в символах, или, может, из-за того что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?» — говорится в сообщении.

Арка дружбы народов — монумент в Крещатом парке Киева. Открыта в 1982 году, к 60-летию образования СССР. В 2015 году один из жителей Киева потребовал снести ее. Комиссия горсовета по вопросам культуры и туризма выяснила, что арка находится в ведении Министерства культуры. Глава ведомства Вячеслав Кириленко заявил, что министерство такого решения принимать не будет.