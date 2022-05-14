В МИДе назвали вступление Украины в ЕС крахом союза

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Решение ЕС начать процедуру по оформлению членства Украины станет концом союза, так как продемонстрирует, что он руководствуется исключительно геополитическими соображениями, заявил заместитель главы российского МИДа Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется <...> сугубо геополитикой», — сказал он.

Сначала Россия не возражала против вступления Украины в ЕС, но позже изменила свою позицию.В конце марта глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил в эфире «Первого канала», что Москва не против присоединения Украины к Евросоюзу. По его словам, Киев предлагал закрепить этот тезис в итоговом соглашении. В Кремле на этот счет говорили, что вопросы о присоединении Украины к ЕС и НАТО лежат в разных плоскостях.

Позднее, 12 мая, заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сказал в интервью UnHeard, что позиция Москвы изменилась, и теперь похожа на ту, что касается НАТО. Россия добивается. чтобы Киев отказался от присоединения к блоку и объявил Украину нейтральным и безъядерным государством.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров во время поездки в Душанбе усомнился, что вступление Украины в ЕС будет для Москвы «безобидным». По его словам, союз «из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в конце февраля. 18 апреля и 9 мая власти страны передали Евросоюзу части анкеты-опросника, которые необходимо было заполнить в соответствии с процедурой. Евросоюз обещал рассмотреть заявку уже этим летом.