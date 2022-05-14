Посол ЛНР назвал «вкладом живым товаром» планы Киева увеличить армию

Планы по увеличению украинской армии до 1 млн человек — вклад Киева «живым товаром» в «сделку» под названием «война на Украине», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина «поднимает ставки» в этой «сделке» вслед за США, Великобританией и другими странами, которые поставляют Киеву вооружение.

«Байден намерен дать 40 млрд $, страны G7 заявили о 30 млрд €, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней. Убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить все равно не собирается», — написал Мирошник.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина наращивает оборонный потенциал, исходя из 1 млн участников боевых действий на стороне Киева. «Были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек», — сообщил он.

Резников говорил, что на данный момент более 1,5 тыс. украинских военных уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику, которую поставляют зарубежные партнеры. Некоторые из них затем выступят в роли инструкторов, а «кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой», рассказал глава украинского Минобороны.

Палата представителей конгресса США 10 мая одобрила законопроект о помощи Киеву на сумму $40 млрд. Пакет мер включает поставку вооружений и гуманитарную помощь. В Сенате эту инициативу заблокировали, сенатор Рэнд Пол потребовал внести поправки в документ.

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Он указал, что в случае принятия законопроекта суммарная помощь США Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента, такой объем может ускорить стремительный рост инфляции. В Пентагоне после этого предупредили, что задержка с одобрением пакета помощи может привести к перебоям с поставками вооружений Киеву.

Издание Spiegel со ссылкой на источники ранее писала, что страны G7 планируют предоставить финансовую поддержку Украине в размере около €30 млрд. Эта сумма рассчитана исходя из того, что боевые действия на Украине закончатся в течение года, отмечает Spiegel. Финансовую помощь предоставят Киеву в виде займов и грантов, украинской стороне не придется возвращать всю сумму.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 13 мая, что союз предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму €500 млн.