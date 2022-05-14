Глава Минобороны Украины заявил об увеличении армии до 1 млн человек

Украина наращивает оборонный потенциал, исходя из 1 млн участников боевых действий на стороне Киева, заявил министр обороны страны Алексей Резников, говорится на сайте украинского Минобороны.

«Были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого», — сообщил он, отметив, что при этом Киев ориентируется на потребность обеспечить 1 млн военных.

По словам Резникова, на данный момент более 1,5 тыс. украинских военных уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику, которую поставляют зарубежные партнеры. Некоторые из них затем выступят в роли инструкторов, а «кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой», рассказал глава украинского Минобороны.

По данным портала Global Firepower, который предоставляет аналитику по военным силам 142 стран, на начало февраля этого года армия Украины насчитывала примерно 500 тыс. человек.

По информации российского Минобороны, на 16 апреля безвозвратные потери украинской стороны, включая ВСУ, Нацгвардию Украины и иностранных наемников, составили 23367 человек. В то же время президент Украины Владимир Зеленский тогда же говорил о 2,5 — 3 тыс. погибших военных.

20 апреля представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на Украину отправились около 7 тыс. человек из 63 стран, в том числе из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии. В начале мая газета Politico писала, что в военных действиях на Украине участвуют тысячи иностранцев, в том числе граждане США, прошедшие боевую подготовку.

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