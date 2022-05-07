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Россияне начали отказываться от брони отелей в Крыму из-за отмены рейсов

По словам президента ОСИГ Алексея Волкова, большая часть отмен приходится на май и июнь, в среднем на лето отели загружены на 40–45%. Ранее Росавиация продлила запрет на полеты на юге России до 13 мая
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россияне начали отменять бронирования в крымских отелях на лето из-за рассылок авиакомпаний об отмене рейсов, рассказал «РИА Новости» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«На лето отели [в Крыму] загружены пока на 40–45%, а в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — сообщил он.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирине Тюриной и исполнительному директору Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майе Ломидзе.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 13 мая
Общество
Фото:Simon Belcher / Global Look Press

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля Росавиация ввела ограничения на полеты в южной части России. Рейсы не принимают аэропорты 11 российских городов, в том числе Симферополя, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка и Элисты. Ограничения неоднократно продлевались, сейчас запрет действует до 03:45 мск 13 мая.

В 2021 году через эти аэропорты проследовали в общей сложности 20 млн человек. Из них 6,8 млн человек летели через крупнейший в Крыму аэропорт Симферополя, который принимает большую часть прибывающих в регион пассажирских рейсов.

Росавиация считает воздушную зону над этими городами небезопасной для гражданских самолетов. Взамен гражданам и авиаперевозчикам посоветовали пользоваться аэропортами Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Москвы и Волгограда.

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Кроме того, компания РЖД увеличила количество мест в составах и выделила дополнительные поезда по направлениям из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов России.

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Теги
Татьяна Зыкина
При участии
Анастасия Серова
Крым бронирование отелей
Материалы по теме
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 13 мая
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
Общество
РЖД введут дополнительные поезда с юга России из-за остановки полетов
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