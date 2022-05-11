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В Москве объяснили визит посла США в здание МИДа

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Посол США в России Джон Салливан встретился с замглавы российского МИДа Сергеем Рябковым, они обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает дипведомство.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены открытым каналам связи с российским правительством как для продвижения интересов США, так и для снижения риска просчетов между нашими странами», — уточнили РБК в посольстве США в Москве.

Ранее агентства передавали, что Салливан покинул российский МИД, не сообщив о целях своего визита журналистам. Дипломат пробыл в дипведомстве менее 20 минут.

Посол США без комментариев покинул МИД России
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Джон Салливан

11 мая кандидат в послы США в Киеве Бриджит Бринк заявила, что Россия выигрывает у Запада в информационной войне. По ее мнению, западным странам следует проявлять большую креативность и инновационность действий в информационном пространстве, делая то, что «иногда бюрократии не могут делать», поскольку действия России представляют угрозу для США.

Сенатор Роб Портман во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса по рассмотрению кандидатуры Бринк на пост посла заявил, что Москва и Пекин распространяют дезинформацию и тратят на эти цели «миллионы».

«Нас превзошли и переиграли. <...> Мы должны сделать столько, сколько сможем. Это вызов. Дезинформация — это нечто, что широко распространено в Европе и других местах», — сказала Бринк в ответ на вопрос, что должны делать власти США для большего противодействия России в «оправдании» происходящего на Украине.

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До этого директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Госдепартамент США поручил подконтрольным неправительственным организациям развернуть кампанию по дискредитации военной операции на Украине в российском обществе.

По его словам, Госдеп рекомендовал распространять «самые невероятные» фейки, направленные на «дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства» России в глазах народа. Предполагается, что под влиянием этих сообщений российская молодежь выйдет на улицы с протестами и запустит в стране «выгодные Западу перемены», пояснил Нарышкин.

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