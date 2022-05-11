Кандидат в послы США заявила, что Россия «выигрывает» в информвойне

Бриджет Бринк (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Западным странам следует проявлять большую креативность и инновационность действий в информационном пространстве, делая то, что «иногда бюрократии не могут делать», поскольку действия России представляют угрозу для США. Об этом заявила кандидат в послы США в Киеве Бриджит Бринк во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса по рассмотрению своей кандидатуры. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

У нее спросили, что должны делать власти США для большего противодействия России в «оправдании» происходящего на Украине. Сенатор Роб Портман сказал, что Москва и Пекин распространяют дезинформацию и тратят на эти цели «миллионы». По его словам, в информационном пространстве российская сторона превосходит Запад.

«Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. <...> Мы должны сделать столько, сколько сможем. Это вызов. Дезинформация — это нечто, что широко распространено в Европе и других местах», — сказала Бринк.

Она выразила уверенность, что США следует прикладывать в этом деле больше усилий.

В США сообщали, что планируют открыть посольство в Киеве к концу мая, если это позволят обстоятельства. «Мы прислушиваемся к мнению специалистов по безопасности», — пояснила временный поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин, находящаяся во Львове.

Около двух недель назад кандидатуру Бринк на пост посла в Киеве выдвинул американский президент США Джо Байден. В ходе слушаний председатель комитета от Демократической партии Боб Менендес выразил надежду на быстрое ее утверждение в этой должности, заявив, что это стало бы посланием «мощного сигнала миру: мы поддерживаем Украину, и свободный мир не оставит тех, кто борется за ее защиту». Председатель комитета от Демократической партии Джим Риш также понадеялся, что Бринк будет утверждена.

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Ее дипломатическая карьера началась в конце 1990-х годов, пишет Reuters, она заняла ряд руководящих должностей в Госдепартаменте и Белом доме, работала в представительствах США в Узбекистане и Грузии. По данным агентства, Бринк владеет русским языком. С лета 2019 года она занимает должность посла США в Словакии.