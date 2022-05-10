В Белом доме назвали условия отмены санкций против России

Администрация президента США Джо Байдена исходит из того, что для урегулирования на Украине требуются дипломатические договоренности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, который транслировался в Twitter.

По словам пресс-секретаря, для снятия санкций потребуется процесс дипломатических переговоров. «И мы выступаем в поддержку этого. Но наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины будто то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед», — добавила Псаки.

В Вашингтоне ранее связывали отмену санкций с решением Киева. Если Украина решит, что это приведет к концу боевых действий, «если для этого нужно будет снять санкции — то конечно», говорил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Замгоссекретаря Хосе Фернандес отмечал, что смягчение ограничений против России может быть включено в российско-украинское мирное соглашение, и они вводятся «с пониманием, что, если необходимо, они могут быть сняты».

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern также заявил, что санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной. Канцлер добавил, что только Украина может вести переговоры с Россией по мирному соглашению и «никто другой». «Не должно быть так, чтобы другие принимали решение за Украину или об Украине», — отметил Шольц.

Главы МИД Германии и Британии, в свою очередь, называли условиями снятия санкций прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

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