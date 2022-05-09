В Белом доме заявили о желании Байдена посетить Украину

Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину, однако такая поездка пока не планировалась. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция велась в Twitter.

«В настоящее время поездка не планируется. Но, опять же, он хотел бы поехать на Украину», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что поездки президента и его супруги Джилл Байден, которая посетила ранее Украину, «несколько различаются».

Первая леди США Джилл Байден совершила «неожиданный» визит на Украину и встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской 8 мая. Reuters отмечало, что кортеж Джилл Байден пересек границу с Украиной для визита, который не был объявлен ранее. Агентство УНИАН позднее опубликовало видео встречи двух первых леди, на котором видно, что Джилл Байден обнимает Елену Зеленскую и дарит ей цветы.



Президент США Джо Байден неоднократно заявлял о готовности посетить Украину, однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже говорила, что подобных планов у американского лидера пока нет.