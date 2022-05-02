Псаки заявила, что Байден пока не планирует ехать на Украину

Президент США Джо Байден «хотел бы посетить Украину», но пока не собирается этого делать, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.

«Президент очень хотел бы посетить Украину, но в настоящий момент нет планов, которые бы находились в процессе реализации», — сказала она, добавив, что Белый дом продолжит оценивать ситуацию.

По словам Псаки, американская сторона хочет в первую очередь возобновить работу посольства в Киеве, чтобы дипломаты «не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране». Накануне временный поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин заявила, что дипмиссия может возобновить работу к концу мая.

Вопрос о возможном визите Байдена на Украину Псаки задали после того, как 1 мая в Киев приехала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя нижней палаты за «сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, конгресса». Пелоси ответила, что Украина «героически борется за свободу» и обещала и дальше поддерживать Киев вплоть до завершения этой борьбы.



За несколько дней до визита Пелоси Киев посетили другие высшие чиновники США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Они обещали вернуть на Украину американских дипломатов и направить Киеву дополнительную военную помощь.

Байден неоднократно говорил, что готов посетить Украину, но Псаки после этого уточняла, что таких планов у американской администрации нет.