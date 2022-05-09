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В МВД насчитали больше 1 млн человек на акции «Бессмертный полк» в Москве

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК

Более 1 млн москвичей приняли участие в шествии «Бессмертного полка», сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», — сказала Волк.

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Шествие началось в 15:00. Его участники должны были пройти по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

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Фотогалерея 

Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2019 году в акции приняли участие 10 млн россиян, в 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

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В этом году в шествии вновь принял участие президент России Владимир Путин. Летчики армейской авиации Центрального военного округа, которые участвуют в военных действиях на Украине, также присоединились к акции, наклеив фотографии своих родственников из числа участников Великой Отечественной войны снаружи и внутри вертолетов Ми-8.

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