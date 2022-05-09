Как прошла акция «Бессмертный полк» в городах России. Фоторепортаж

Спустя два пандемийных года Всероссийская акция «Бессмертный полк» вернулась в традиционный формат. Акция проводится с 2012 года. В этом году Владимир Путин присоединился к участникам марша памяти в Москве в шестой раз, неся портрет отца-фронтовика. Как прошли шествия во многих российских городах – в репортаже РБК