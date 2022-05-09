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Как прошла акция «Бессмертный полк» в городах России. Фоторепортаж

Спустя два пандемийных года Всероссийская акция «Бессмертный полк» вернулась в традиционный формат. Акция проводится с 2012 года. В этом году Владимир Путин присоединился к участникам марша памяти в Москве в шестой раз, неся портрет отца-фронтовика. Как прошли шествия во многих российских городах – в репортаже РБК
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
На фото: президент России Владимир Путин (в центре) во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади, Москва
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: московские участники акции
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: участница акции памяти, Москва
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На фото: «Бессмертный полк», Москва
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
На фото: участники акции памяти на реке Иртыш, Омск
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
На фото: участники акции, Волгоград
Фото:Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
На фото: участники акции памяти «Бессмертный полк», Мурманск
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
На фото: памятное шествие, Севастополь
Фото:Elena Dunn / Global Look Press
Фото: Elena Dunn / Global Look Press
На фото: акция памяти, Санкт-Петербург
Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС
На фото: «Бессмертный полк», Белгород
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
На фото: акции памяти «Бессмертный полк», Екатеринбург
Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) и вице-премьер Чеченской Республики, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов (справа) во время акции памяти, Грозный
Фото:Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
На фото: участники акции, Якутск
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
На фото: участники шествия, Москва.
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Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа День Победы «Бессмертный полк» акция Москва
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Как прошли Парады Победы в российских городах. Фоторепортаж
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