Общество , 09 мая, 19:24
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Как прошла акция «Бессмертный полк» в городах России. Фоторепортаж
Спустя два пандемийных года Всероссийская акция «Бессмертный полк» вернулась в традиционный формат. Акция проводится с 2012 года. В этом году Владимир Путин присоединился к участникам марша памяти в Москве в шестой раз, неся портрет отца-фронтовика. Как прошли шествия во многих российских городах – в репортаже РБК
На фото: президент России Владимир Путин (в центре) во время акции памяти «Бессмертный полк» на Красной площади, Москва
На фото: московские участники акции
На фото: участница акции памяти, Москва
На фото: «Бессмертный полк», Москва
На фото: участники акции памяти на реке Иртыш, Омск
На фото: участники акции, Волгоград
На фото: участники акции памяти «Бессмертный полк», Мурманск
На фото: памятное шествие, Севастополь
На фото: акция памяти, Санкт-Петербург
На фото: «Бессмертный полк», Белгород
На фото: акции памяти «Бессмертный полк», Екатеринбург
На фото: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) и вице-премьер Чеченской Республики, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов (справа) во время акции памяти, Грозный
На фото: участники акции, Якутск
На фото: участники шествия, Москва.