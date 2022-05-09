Российские летчики на Украине поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Летчики армейской авиации Центрального военного округа, которые участвуют в военных действиях на Украине, присоединились к акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы. Об этом сообщил телеканал Министерства обороны «Звезда».
Военные наклеили фотографии своих родственников из числа участников Великой Отечественной войны снаружи и внутри вертолетов Ми-8 и полетели выполнять боевые задачи.
С таких вертолетов Вооруженные силы России наносят удары по объектам противника, сопровождают и прикрывают воинские колонны и проводят высадку десанта.
«Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. В День Победы участники выходят на шествие с фотографиями родственников, которые участвовали в войне. В 2019 году в акции поучаствовали 10 млн россиян. В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» шел онлайн из-за пандемии.
В этом году акция состоится в традиционном формате. С 15:00 участники пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.
Организаторы шествия также предложили принять участие родственникам российских военных, погибших на Украине.