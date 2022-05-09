ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя
174 человека, эвакуированные из Мариуполя, в том числе и с территории завода «Азовсталь», 8 мая прибыли в Запорожье, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Организации Объединенных Наций Оснату Лубрани.
По ее данным, в город, находящийся под контролем Украины, прибыли восемь автобусов с эвакуированными людьми, 40 из них ранее находились на территории «Азовстали». Всего за последние десять дней из района Мариуполя эвакуировали более 600 человек, говорится в сообщении.
«Однако наша работа еще не завершена. ООН известно, что десятки людей, которые хотели присоединиться к эвакуационным колоннам в последние дни, не смогли это сделать», — отметила Лубрани. Она подчеркнула, что организация продолжит контактировать с обеими сторонами конфликта, «чтобы убедиться, что те, кто хочет уйти, имеют гарантии сделать это безопасно и в том направлении, которое они выберут».
В Международном комитете Красного креста (МККК) также указали, что в Запорожье прибыли более 170 человек, которых эвакуировали из Мариуполя и в частности с «Азовстали». Операция по эвакуации началась 5 мая и заняла четыре дня, сообщили в МККК, она стала третьей по счету. Во время первых двух удалось вывезти около 500 человек, говорится в сообщении.
С 5 по 7 мая российские военные открывали гуманитарный коридор с территории «Азовстали» для выхода оттуда гражданских лиц в направлении как России, так и Украины.
7 мая и российское Минобороны, и украинские власти заявляли, что с территории «Азовстали» эвакуировали всех мирных жителей — женщин, детей и пожилых людей. В военном ведомстве отмечали, что операция проводилась при активном участии ООН и МККК. Вице-премьер Украины Ирина Верещук указывала, что завершена только «часть мариупольской гуманитарной операции».
Мариуполь находится под контролем российских военных, однако на заводе «Азовсталь» остаются украинские войска. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о взятии города президенту Владимиру Путину с оговоркой, что на завершение работы на «Азовстали», где укрылись «остатки формирований националистов», нужно еще три-четыре дня. Путин отменил штурм предприятия.