ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя

174 человека, эвакуированные из Мариуполя, в том числе и с территории завода «Азовсталь», 8 мая прибыли в Запорожье, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Организации Объединенных Наций Оснату Лубрани.

По ее данным, в город, находящийся под контролем Украины, прибыли восемь автобусов с эвакуированными людьми, 40 из них ранее находились на территории «Азовстали». Всего за последние десять дней из района Мариуполя эвакуировали более 600 человек, говорится в сообщении.

«Однако наша работа еще не завершена. ООН известно, что десятки людей, которые хотели присоединиться к эвакуационным колоннам в последние дни, не смогли это сделать», — отметила Лубрани. Она подчеркнула, что организация продолжит контактировать с обеими сторонами конфликта, «чтобы убедиться, что те, кто хочет уйти, имеют гарантии сделать это безопасно и в том направлении, которое они выберут».

В Международном комитете Красного креста (МККК) также указали, что в Запорожье прибыли более 170 человек, которых эвакуировали из Мариуполя и в частности с «Азовстали». Операция по эвакуации началась 5 мая и заняла четыре дня, сообщили в МККК, она стала третьей по счету. Во время первых двух удалось вывезти около 500 человек, говорится в сообщении.

С 5 по 7 мая российские военные открывали гуманитарный коридор с территории «Азовстали» для выхода оттуда гражданских лиц в направлении как России, так и Украины.

7 мая и российское Минобороны, и украинские власти заявляли, что с территории «Азовстали» эвакуировали всех мирных жителей — женщин, детей и пожилых людей. В военном ведомстве отмечали, что операция проводилась при активном участии ООН и МККК. Вице-премьер Украины Ирина Верещук указывала, что завершена только «часть мариупольской гуманитарной операции».

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Мариуполь находится под контролем российских военных, однако на заводе «Азовсталь» остаются украинские войска. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о взятии города президенту Владимиру Путину с оговоркой, что на завершение работы на «Азовстали», где укрылись «остатки формирований националистов», нужно еще три-четыре дня. Путин отменил штурм предприятия.