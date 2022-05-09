Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Рогозин опубликовал свою песню после удаления YouTube видео с ним Политика, 02:24
Шойгу, Колокольцев и космонавты поздравили россиян с Днем Победы Общество, 02:14
ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя Политика, 01:18
Глава Красноярского края назвал число понесших ущерб от пожаров Общество, 01:04
Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России Политика, 00:53
Канадский премьер Трюдо уточнил детали новых санкций против России Политика, 00:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:18
Минобороны заявило о минировании мостов в Славянске украинскими силами Политика, 00:13
Зеленский заявил о невозможности разблокировать Мариуполь военным путем Политика, 00:05
Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах Политика, 08 мая, 23:31
Первые данные ЦИК Южной Осетии показали лидерство оппозиционера Гаглоева Политика, 08 мая, 23:29
Депутаты Госдумы сообщили о блокировке их Google- и YouTube-аккаунтов Политика, 08 мая, 23:18
Шольц пообещал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине Политика, 08 мая, 23:10
Киев назвал ошибкой запрет флага Украины в Берлине 9 мая Политика, 08 мая, 23:07
Политика ,  
0 

ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя

174 человека, эвакуированные из Мариуполя, в том числе и с территории завода «Азовсталь», 8 мая прибыли в Запорожье, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Организации Объединенных Наций Оснату Лубрани.

По ее данным, в город, находящийся под контролем Украины, прибыли восемь автобусов с эвакуированными людьми, 40 из них ранее находились на территории «Азовстали». Всего за последние десять дней из района Мариуполя эвакуировали более 600 человек, говорится в сообщении.

«Однако наша работа еще не завершена. ООН известно, что десятки людей, которые хотели присоединиться к эвакуационным колоннам в последние дни, не смогли это сделать», — отметила Лубрани. Она подчеркнула, что организация продолжит контактировать с обеими сторонами конфликта, «чтобы убедиться, что те, кто хочет уйти, имеют гарантии сделать это безопасно и в том направлении, которое они выберут».

В Международном комитете Красного креста (МККК) также указали, что в Запорожье прибыли более 170 человек, которых эвакуировали из Мариуполя и в частности с «Азовстали». Операция по эвакуации началась 5 мая и заняла четыре дня, сообщили в МККК, она стала третьей по счету. Во время первых двух удалось вывезти около 500 человек, говорится в сообщении.

С 5 по 7 мая российские военные открывали гуманитарный коридор с территории «Азовстали» для выхода оттуда гражданских лиц в направлении как России, так и Украины.

Зеленский заявил о невозможности разблокировать Мариуполь военным путем
Политика

7 мая и российское Минобороны, и украинские власти заявляли, что с территории «Азовстали» эвакуировали всех мирных жителей — женщин, детей и пожилых людей. В военном ведомстве отмечали, что операция проводилась при активном участии ООН и МККК. Вице-премьер Украины Ирина Верещук указывала, что завершена только «часть мариупольской гуманитарной операции».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Какие риски параллельного импорта грозят России
Статьи
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции

Мариуполь находится под контролем российских военных, однако на заводе «Азовсталь» остаются украинские войска. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о взятии города президенту Владимиру Путину с оговоркой, что на завершение работы на «Азовстали», где укрылись «остатки формирований националистов», нужно еще три-четыре дня. Путин отменил штурм предприятия.

Материалы по теме
В ДНР заявили об эвакуации 50 человек с территории «Азовстали»
Политика
Группу из 12 человек эвакуировали с территории «Азовстали»
Политика
Лавров обвинил Киев в попытке скрыть наемников при эвакуации из Мариуполя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter