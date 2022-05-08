Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Главного задиру Хабиба Нурмагомедова нокаутировали в UFC ударом с ноги Спорт, 08:34
Валуев назвал победу Бивола одной из величайших в истории бокса России Спорт, 08:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:27
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 08:25
Лишенный титула UFC из-за лишнего веса Оливейра победил Гэтжи Спорт, 08:06
Иммунолог Крючков предупредил о начале всплеска заболеваемости COVID-19 Общество, 07:59
Россиянин Бивол победил лучшего боксера мира Спорт, 07:42
Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма Политика, 07:25
Красноярские власти обещали обеспечить жильем пострадавших от пожаров Общество, 07:21
Экс-глава НАТО посоветовал Финляндии вступить в блок «прямо сейчас» Политика, 06:28
Минобороны заявило о провокации с бронетехникой со знаком Z под Донецком Политика, 06:28
Зеленский счел, что визит Байдена в Киев стал бы важным сигналом Политика, 05:38
В Магадане одну из улиц назовут в честь защитников Донбасса Политика, 05:38
В пожарах в Красноярском крае пострадали 19 человек и сгорели 518 домов Общество, 04:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Иммунолог Крючков предупредил о начале всплеска заболеваемости COVID-19

В крупных городах России наблюдается первый всплеск заболеваемости коронавирусом, который продолжится в мае и июне. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Sputnik.

«Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — сказал он.

При этом, по его мнению, россияне могут не заметить эту новую волну COVID-19 из-за небольшого охвата ПЦР-тестирования. Но осенью возможен более масштабный всплеск.

Заболеваемость COVID в России опустилась до минимума с осени 2020 года
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки 7 мая в России выявили 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале месяца, 1 мая, заболели 7 047 россиян. По показателям смертности значительного роста не наблюдается — 147 случаев 1 мая и 132 случая 7 мая. При этом по числу госпитализаций в мае подъем был зафиксирован, а именно этот показатель за сутки вырос в два раза. Так, 5 мая были госпитализированы 3248 человек, а днем ранее — 1398 человек.

О том, что в июне в России возможна новая волна заболеваемости COVID-19, предполагал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — сказал он.

Опрошенные РБК эксперты дают схожие прогнозы. По их мнению, новая волна коронавируса начнется в июне—июле. Они считают, что ее может вызвать распространение подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона». «Стелс-омикрон» (BA.2) в некоторых регионах России выявляется в более чем 80% образцов, а доля варианта «омикрона» BA.1, который вызывал предыдущую волну, снижается, рассказала РБК замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. «Дельта», по ее словам, вовсе встречается уже менее чем в 1% случаев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Steffi Loos / Getty Images Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Материалы к статье
Теги
COVID-19 коронавирус
Материалы по теме
Число госпитализированных с COVID за сутки выросло в два раза
Общество
ВОЗ насчитала почти 15 млн избыточных смертей из-за COVID за два года
Общество
В России выявили минимум заболевших COVID с начала сентября 2020 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter