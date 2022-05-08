Иммунолог Крючков предупредил о начале всплеска заболеваемости COVID-19

В крупных городах России наблюдается первый всплеск заболеваемости коронавирусом, который продолжится в мае и июне. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Sputnik.

«Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — сказал он.

При этом, по его мнению, россияне могут не заметить эту новую волну COVID-19 из-за небольшого охвата ПЦР-тестирования. Но осенью возможен более масштабный всплеск.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки 7 мая в России выявили 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале месяца, 1 мая, заболели 7 047 россиян. По показателям смертности значительного роста не наблюдается — 147 случаев 1 мая и 132 случая 7 мая. При этом по числу госпитализаций в мае подъем был зафиксирован, а именно этот показатель за сутки вырос в два раза. Так, 5 мая были госпитализированы 3248 человек, а днем ранее — 1398 человек.

О том, что в июне в России возможна новая волна заболеваемости COVID-19, предполагал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Поскольку снижение [заболеваемости] несколько замедлилось сейчас, а мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — сказал он.

Опрошенные РБК эксперты дают схожие прогнозы. По их мнению, новая волна коронавируса начнется в июне—июле. Они считают, что ее может вызвать распространение подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона». «Стелс-омикрон» (BA.2) в некоторых регионах России выявляется в более чем 80% образцов, а доля варианта «омикрона» BA.1, который вызывал предыдущую волну, снижается, рассказала РБК замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. «Дельта», по ее словам, вовсе встречается уже менее чем в 1% случаев.

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