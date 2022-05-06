В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Фото: МЧС России

С 6 мая на всей территории Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, передает пресс-служба правительства региона. В прошлый раз режим ЧС в области вводили 28 апреля.

«В связи с установлением сухой и ветреной погоды, способствующей повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на основании решения комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 6 мая режим ЧС введен на всей территории Курганской области», — говорится в сообщении.

В правительстве также рассказали, что привлекли к тушению пожара около 1,2 тыс. человек из различных федеральных, региональных, муниципальных служб, также два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра.

Ранее Главное управление МЧС по Курганской области сообщило о пожаре в деревне Белый Яр в Кетовском муниципальном округе, так что пришлось эвакуировать местных жителей. Также сотрудники МЧС эвакуируют жителей деревни Передергина, садоводства «Благодатное», «Раздолье» Кетовского муниципального округа и деревни Редькина Белозерского муниципального округа. Всего были эвакуированы 400 человек, из них 43 ребенка, уточнили в ведомстве.

До этого режим ЧС решили ввести власти Омской области. В МЧС сообщали, что на 6 мая в регионе действуют 53 техногенных пожара, два крупных — в Называевском и Саргатском районах.