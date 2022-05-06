В Хакасии огонь охватил более 200 га в дачном массиве у горы Самохвал

В Хакасии загорелись дачные постройки на горе Самохвал в пригороде Абакана. Из-за сильного ветра огонь охватил более 30 дачных домов и распространился на площадь более 200 га

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В пригороде столицы Хакасии Абакана возник пожар, огонь охватил 225 га в районе горы Самохвал, где находятся дачные поселки. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о возгорании в дачном товариществе «Южное» поступило в МЧС около 14:30 по местному времени (10:30 мск). Когда пожарные прибыли на место происшествия, в «Южном» горели забор и несколько дачных построек, позднее огонь охватил 30 домов, а общая площадь пожара выросла до 225 га, рассказала глава пресс-службы ведомства Екатерина Юрова. Развитию огня способствуют порывы ветра скоростью 7 м/с, уточняет ведомство.

По данным мэрии Абакана, пожару присвоили самый высокий ранг сложности — третий. Всего, по данным городских властей, огонь распространился на 1700 дачных участков в «Южном» и порядка 220 участков в дачном обществе «Прогресс». Власти просят граждан воздержаться от посещения района происшествия.

В тушении пожара участвуют более 170 человек и 31 единица техники, в том числе пожарный вертолет. В район дачного массива направили пожарный поезд. Также пожар тушат с помощью беспилотника, сообщало МЧС.

Пострадали по данным на момент публикации два человека: медицинская помощь потребовалась человеку, который надышался дымом, а также женщине 1944 года рождения, которая пострадала от огня. Пострадавших госпитализировали. Еще 12 дачников удалось эвакуировать.