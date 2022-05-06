В Хакасии огонь охватил более 200 га в дачном массиве у горы Самохвал

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 70,07 (-2,72) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 66,24 (-3,18) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:31
Медведев увидел в словах Дуды о границе провозглашение раздела Украины Политика, 15:30
Суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова Общество, 15:27
Курс доллара вырос более чем на ₽3 и вновь поднялся выше ₽70 Инвестиции, 15:24
Тарпищев заявил об участии Медведева в «Ролан Гаррос» Спорт, 15:23
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 15:22
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 15:21
Свердловский омбудсмен осудила призыв команды Соловьева к доносам Политика, 15:15
Пушилин и Пасечник назначили послов ДНР и ЛНР в России Политика, 15:12
Google Play запретил разработчикам загружать платные приложения в России Технологии и медиа, 15:05
Суд в Петербурге запретил распространять фильм «Зеленый слоник» Технологии и медиа, 15:03
Инопланетный вирус: может ли Земля противостоять космическим бактериям Футурология, 15:00
Экс-арбитр сообщил об обсуждении в ФИФА идеи сокращения игрового времени Спорт, 14:58
В Хакасии огонь охватил более 200 га в дачном массиве у горы Самохвал Общество, 14:54
Общество ,  
0 

В Хакасии огонь охватил более 200 га в дачном массиве у горы Самохвал

В Хакасии загорелись дачные постройки на горе Самохвал в пригороде Абакана. Из-за сильного ветра огонь охватил более 30 дачных домов и распространился на площадь более 200 га

Video

В пригороде столицы Хакасии Абакана возник пожар, огонь охватил 225 га в районе горы Самохвал, где находятся дачные поселки. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о возгорании в дачном товариществе «Южное» поступило в МЧС около 14:30 по местному времени (10:30 мск). Когда пожарные прибыли на место происшествия, в «Южном» горели забор и несколько дачных построек, позднее огонь охватил 30 домов, а общая площадь пожара выросла до 225 га, рассказала глава пресс-службы ведомства Екатерина Юрова. Развитию огня способствуют порывы ветра скоростью 7 м/с, уточняет ведомство.

По данным мэрии Абакана, пожару присвоили самый высокий ранг сложности — третий. Всего, по данным городских властей, огонь распространился на 1700 дачных участков в «Южном» и порядка 220 участков в дачном обществе «Прогресс». Власти просят граждан воздержаться от посещения района происшествия.

В Москве загорелась кровля десятиэтажного дома в ЖК «Маршал»
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

В тушении пожара участвуют более 170 человек и 31 единица техники, в том числе пожарный вертолет. В район дачного массива направили пожарный поезд. Также пожар тушат с помощью беспилотника, сообщало МЧС.

Пострадали по данным на момент публикации два человека: медицинская помощь потребовалась человеку, который надышался дымом, а также женщине 1944 года рождения, которая пострадала от огня. Пострадавших госпитализировали. Еще 12 дачников удалось эвакуировать.

Читайте на РБК Pro
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах
Статьи
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Фото: Dan Gold / Unsplash Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Хакасия дачники дачи пожары Абакан
Материалы по теме
Площадь пожара в Дзержинске достигла 2 тыс. кв. м
Общество
Пожар площадью 33,8 тыс. кв. м произошел на складе в Подмосковье
Общество
Пожар на складе площадью более 30 тыс. кв. м в Подмосковье. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter