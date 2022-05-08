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ФМБА запланировала испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых в 2022 году

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) может провести клиническое исследование вакцины от коронавируса «Конвасэл» на людях старше 60 лет в этом году. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины «Конвасэл» у лиц старше 60 лет в 2022 году», — сказала она.

ФМБА назвало сроки пострегистрационных исследований вакцины «Конвасэл»
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

«Конвасэл» — вакцина от COVID-19, которую разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Это субъединичный рекомбинантный препарат. В нем используются части (субъединицы) вируса, которые должна распознать иммунная система.

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину в середине марта. 5 апреля ФМБА сообщило о запуске производства препарата. Мощности позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц.

Скворцова сообщила о возможности применения «Конвасэла» для ревакцинации
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Как сообщала Скворцова, специалисты провели клиническое исследование по ревакцинации «Конвасэлом» после прививки «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». В испытании участвовали 155 человек, оно показало, что человек может ревакцинироваться препаратом не ранее чем через 30 дней после первой прививки.

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В мае должны появиться результаты исследования о продолжительности действия иммунитета у привившихся «Конвасэлом». В конце лета ФМБА начнет третью фазу клинических исследований, чтобы оценить безопасность, иммуногенность и профилактическую эффективность. Испытания должны продлиться не менее полугода.

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Теги
вакцинация от COVID-19 коронавирус испытания ФМБА Вероника Скворцова пожилые люди
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