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Скворцова сообщила о возможности применения «Конвасэла» для ревакцинации

Препарат «Конвасэл», зарегистрированный в середине марта, можно применять для повторной прививки от коронавируса после введения «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

После прививки от коронавируса «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» возможна ревакцинация «Конвасэлом», сообщила ТАСС руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«В клиническое исследование [вакцины] было включено 155 добровольцев: 20 человек на первой фазе и 135 человек во второй. Добровольцы могли быть вакцинированы против коронавируса любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента включения в исследование», — сказала она.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

По ее словам, результаты клинических исследований показали, что при соблюдении этого срока можно сделать повторную прививку вакциной «Конвасэл», если первый раз использовались препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак.» Сейчас изучается продолжительность действия иммунитета у вакцинированных «Конвасэлом», результаты ожидаются до конца мая, добавила Скворцова.

Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Конвасэл», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, в середине марта. Это субъединичный рекомбинантный препарат для применения внутримышечно. В таких вакцинах используются только части (субъединицы) вируса, которые иммунная система должна распознать. В начале апреля началось ее производство.

Помимо «Конвасэла», в России зарегистрированы еще шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» и Спутник М» от Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова. В начале апреля Минздрав одобрил применение назальной формы «Спутника V».

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Теги
Елена Чернышова
вакцинация от COVID-19 ФМБА Вероника Скворцова
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