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Аксенов заявил о планах подачи энергии в Херсон и Запорожье через Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Херсонскую и Запорожскую области будут снабжать газом и электричеством через Крым, необходимые линии электропередачи, подорванные Украиной в 2015 году, уже восстанавливают, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости».

«Она [энергетическая инфраструктура] уже восстанавливается. Шесть опор необходимо восстановить [в Херсонской области]. Все задачи поставлены. Будет полностью восстановлена и подготовлена система подачи электроэнергии и газа через территорию Республики Крым», — сказал он.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Украина подорвала опоры линий электропередачи, по которым шли поставки электроэнергии с ее территории в Крым в ноябре 2015 года. Затем Киев организовал второй взрыв, чтобы уничтожить опоры, оставшиеся после первого раза. В результате поставки электроэнергии в Крым с территории Украины прекратились, обесточенными оказались крупные города полуострова, в том числе Симферополь, Севастополь, Феодосия и Евпатория. Позже энергоснабжение полуострова удалось восстановить.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. 15 марта Минобороны сообщило, что российские войска взяли под свой контроль всю территорию Херсонской области, южная граница которой примыкает к Крыму. Также в ведомстве заявляли, что российские военные заняли часть Запорожской области, где находятся города Энергодар, Мелитополь, Васильевка.

Ранее, 7 мая, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил «РИА Новости», что регион в будущем станет частью России и будет «жить» в ее составе. «Никаких референдумов» местные власти проводит не планируют, уточнял он. В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда», но окончательный статус будут определять местные жители.

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Теги
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