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Лондон разрешил финансирование добычи топлива за рубежом из-за Украины

Великобритания временно отменила ограничения на прямое государственное финансирование добычи топлива за рубежом в Восточной Европе и на Украине, для того, чтобы оказать поддержку энергетическим и топливным потребностям Киева, сообщает британский департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Это позволит Британии помочь Украине обеспечить достаточное количество топлива для машин, используемых в производстве продуктов питания и других основных услугах, а также создать запасы энергии в преддверии зимы.

Кроме того, британское правительство выделило Украине 287 мобильных энергогенераторов в дополнение к 569 устройствам, поставленным британскими компаниями. В общей сложности Британия поставит Украине более 850 мобильных энергогенераторов.

Великобритания прекратила оказывать поддержку зарубежному энергетическому сектору в добыче топливе с 31 марта 2021 года. Ограничения коснулись финансирования международной помощи и содействия торговле новыми проектами по сырой нефти, природного газа и энергетического угля. Решение было связано с курсом Лондона на ускоренный рост экспорта экологически чистой энергии.

Глава МЭА заявил о первом глобальном кризисе в энергетике
Политика
Фатих Бироль

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир переживает первый в истории глобальный кризис в энергетике. Он напомнил, что Россия является главным экспортером нефти и газа в мире, а также крупным игроком на рынке материалов для энергетического сектора. По его словам, возможные санкции против энергетического сектора России и потенциальный ответ на них будут иметь последствия для всего глобального рынка.

После начала спецоперации на Украине ряд стран, в том числе США, ЕС и Великобритания обсуждают санкции в отношении российского энергетического сектора. В начале марта США запретили импорт нефти и газа из России, Канада отказалась от российской нефти. Об аналогичных планах заявляла Великобритания. Евросоюз в начале апреля ввел ограничения на поставки угля из России.

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С конца февраля в ЕС обсуждают способы снижения зависимости от энергоносителей из России, но ряд стран, в том числе Германия, Австрия, Чехия и Венгрия, заявили, что не смогут в короткие сроки отказаться от поставок из России. В частности, рассматривается  возможность нефтяного эмбарго в отношении Москвы. При этом ряд стран, включая Болгарию, Словакию и Чехию, высказывают опасения по поводу такой меры, а Венгрия выступает резко против.

В России неоднократно заявляли, что нефтяное эмбарго негативно повлияет на всех. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подобное решение «ударит по всем», а вице-премьер Александр Новак при таком сценарии предсказывал цены на Brent до $300 за баррель.


 

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Теги
Великобритания финансирование добыча нефти добыча газа добыча угля
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