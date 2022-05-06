Глава МЭА заявил о первом глобальном кризисе в энергетике
Мир переживает первый в истории глобальный кризис в энергетике, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе брифинга в рамках визита в Вену. Трансляция велась в Twitter Министерства по вопросам охраны климата Австрии.
«Я уверен, что мы находимся посреди первого глобального энергетического кризиса. В 1970-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляции. Но это была только нефть», — сказал он.
Он напомнил, что Россия является главным экспортером нефти и газа в мире, а также крупным игроком на рынке материалов для энергетического сектора. При этом, по его мнению, если сравнивать с 1970-ми, мир находится в другой реальности, появились электрокары и больше возможностей для использования возобновляемых источников энергии.
Бироль также заявил, что возможные санкции против энергетического сектора России и потенциальный ответ на них будут иметь последствия для всего глобального рынка.
Обсуждение санкций в отношении российского энергетического сектора стартовало на Западе после начала спецоперации на Украине. В начале марта США запретили импорт нефти и газа из России, об аналогичных планах заявили Канада и Великобритания.
Евросоюз с конца февраля обсуждает способы снизить зависимость от энергоносителей из России, но ряд стран, в том числе Германия, Австрия, Чехия и Венгрия, заявили, что не смогут в короткие сроки отказаться от поставок из России.
В начале апреля Брюссель ввел ограничения на поставки угля из России и обсуждает возможность нефтяного эмбарго в отношении Москвы. При этом ряд стран, включая Болгарию, Словакию и Чехию, высказывают опасения по поводу такой меры, а Венгрия выступает резко против. Премьер последней — Виктор Орбан — сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.
Российские власти неоднократно заявляли, что нефтяное эмбарго негативно повлияет на всех. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подобное решение «ударит по всем», а вице-премьер Александр Новак при таком сценарии предсказывал цены на Brent до $300 за баррель.