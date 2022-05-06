Глава МЭА заявил о первом глобальном кризисе в энергетике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 16:55
В Белоруссии усомнились в перспективе появления второго клуба в КХЛ Спорт, 18:33
Власти города Бровары под Киевом поддержали «дерусификацию» 34 улиц Политика, 18:32
Власти Москвы в 2022 году направят на реновацию ₽110 млрд Недвижимость, 18:29
Зеленский пригласил Шольца в Киев на 9 мая Политика, 18:27
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 18:17
Союз биатлонистов назвал тренерский штаб сборной России Спорт, 18:14
ПСБ предложил бесплатный сервис доставки банковских карт в Крыму Пресс-релиз, 18:12
Карякин заявил об отсутствии иллюзий по поводу разбирательства в CAS Спорт, 18:02
Представитель Чубайса назвал причину его поездки в Израиль Политика, 17:56
ЦБ назвал четыре популярные схемы по хищению денег у граждан Финансы, 17:55
4 стадии адаптации к новой стране: что ждет психику во время релокации Социальная экономика, 17:50
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 17:47
Киркоров извинился за номер с крестом на концерте в Кремлевском дворце Общество, 17:38
«Црвена Звезда» заявила о готовности удовлетворить денежные запросы Дзюбы Спорт, 17:35
Война санкций ,  
0 

Глава МЭА заявил о первом глобальном кризисе в энергетике

Россия является главным поставщиком нефти и газа в мире, а потенциальные санкции и ответные меры на них могут иметь большие последствия для всего энергетического рынка, заявил глава МЭА Фатих Бироль
BRENT BRENT $111,95 +0,13%
Фатих Бироль
Фатих Бироль (Фото: Thierry Roge / Global Look Press)

Мир переживает первый в истории глобальный кризис в энергетике, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе брифинга в рамках визита в Вену. Трансляция велась в Twitter Министерства по вопросам охраны климата Австрии.

«Я уверен, что мы находимся посреди первого глобального энергетического кризиса. В 1970-х мы наблюдали нефтяной кризис, у которого были большие последствия для экономики и инфляции. Но это была только нефть», — сказал он.

Он напомнил, что Россия является главным экспортером нефти и газа в мире, а также крупным игроком на рынке материалов для энергетического сектора. При этом, по его мнению, если сравнивать с 1970-ми, мир находится в другой реальности, появились электрокары и больше возможностей для использования возобновляемых источников энергии.

Бироль также заявил, что возможные санкции против энергетического сектора России и потенциальный ответ на них будут иметь последствия для всего глобального рынка.
Международное энергетическое агентство (МЭА) было создано в 1970-х годах по инициативе США в противовес Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Помимо США в состав МЭА входят Канада, Австралия, Япония, Индия, ЮАР, Индонезия и большинство стран Европы.

Обсуждение санкций в отношении российского энергетического сектора стартовало на Западе после начала спецоперации на Украине. В начале марта США запретили импорт нефти и газа из России, об аналогичных планах заявили Канада и Великобритания.

В ЕС попросят страны договориться об эмбарго нефти из России за выходные
Экономика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Евросоюз с конца февраля обсуждает способы снизить зависимость от энергоносителей из России, но ряд стран, в том числе Германия, Австрия, Чехия и Венгрия, заявили, что не смогут в короткие сроки отказаться от поставок из России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции

В начале апреля Брюссель ввел ограничения на поставки угля из России и обсуждает возможность нефтяного эмбарго в отношении Москвы. При этом ряд стран, включая Болгарию, Словакию и Чехию, высказывают опасения по поводу такой меры, а Венгрия выступает резко против. Премьер последней — Виктор Орбан — сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.

Российские власти неоднократно заявляли, что нефтяное эмбарго негативно повлияет на всех. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подобное решение «ударит по всем», а вице-премьер Александр Новак при таком сценарии предсказывал цены на Brent до $300 за баррель.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
кризис энергетика санкции Военная операция на Украине МЭА газ нефть
Материалы по теме
Россия уменьшила оценку дополнительных нефтегазовых доходов в мае
Экономика
Медведев назвал мужественным шагом отказ Орбана от эмбарго на нефть
Политика
Аналитики оценили последствия эмбарго ЕС на российскую нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter