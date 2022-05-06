Минкультуры назвало фейком «приказ» о подготовке к «грядущей мобилизации»
Минкультуры не выпускало и не публиковало приказа о подготовке к «грядущей всеобщей мобилизации», заявили в ведомстве, передает «РИА Новости».
«Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк», — сказали в министерстве.
РБК направил запрос в Минкультуры.
Документ, о котором идет речь, опубликован на портале открытых данных Российской Федерации gov.ru. Однако он находится в папке feedback files, куда посетители сайта могут залить документы через форму обратной связи.
Этот «приказ» датирован 5 мая и якобы подписан первым заместителем министра культуры Сергеем Обрывалиным. В документе говорится, что культурные учреждения должны подготовить списки «ценных сотрудников» и культурных деятелей «для получения отсрочки» в условиях «грядущей всеобщей мобилизации».
О том, что в России вскоре могут объявить мобилизацию, ранее сообщили источники CNN. По их словам, в День Победы президент Владимир Путин может официально объявить Украине войну, что позволит «полностью мобилизовать резервы России».
В Кремле сообщения о подготовке к мобилизации назвали чушью, а в Госдуме заявили, что цель таких «слухов» — посеять панические настроения среди населения.