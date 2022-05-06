Минкультуры назвало фейком «приказ» о подготовке к «грядущей мобилизации»

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минкультуры не выпускало и не публиковало приказа о подготовке к «грядущей всеобщей мобилизации», заявили в ведомстве, передает «РИА Новости».

«Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк», — сказали в министерстве.

РБК направил запрос в Минкультуры.

Документ, о котором идет речь, опубликован на портале открытых данных Российской Федерации gov.ru. Однако он находится в папке feedback files, куда посетители сайта могут залить документы через форму обратной связи.

Этот «приказ» датирован 5 мая и якобы подписан первым заместителем министра культуры Сергеем Обрывалиным. В документе говорится, что культурные учреждения должны подготовить списки «ценных сотрудников» и культурных деятелей «для получения отсрочки» в условиях «грядущей всеобщей мобилизации».

О том, что в России вскоре могут объявить мобилизацию, ранее сообщили источники CNN. По их словам, в День Победы президент Владимир Путин может официально объявить Украине войну, что позволит «полностью мобилизовать резервы России».

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В Кремле сообщения о подготовке к мобилизации назвали чушью, а в Госдуме заявили, что цель таких «слухов» — посеять панические настроения среди населения.