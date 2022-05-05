«Роскосмос» разработает эскиз проекта российской орбитальной станции

Корпорации «Роскосмос» и «Энергия» подписали контракт на разработку эскизного проекта российской орбитальной станции (РОС), сообщил в Telegram глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Как указал Рогозин, на первом этапе проектирования будут проведены «анализ сценариев развертывания и наклонения орбиты, расчет стоимости доставки 1 кг грузов, развертывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную», на втором разработают сам эскизный проект и технические задания вариантов станции, а также изучат возможности «обеспечения связью, вопросы подготовки экипажей, функционирования в беспилотном и пилотируемом режимах».

Советский Союз в 1970–1990-х годах запустил около десяти орбитальных космических станций, в том числе многомодульную «Мир». После распада СССР она стала российской, но в 2001 году ее свели с околоземной орбиты и затопили в Тихом океане.

«Мир» была первой орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, то есть к ее базовому блоку можно было присоединять другие. По этому же принципу работает запущенная в 1998 году Международная космическая станция, в которой есть два сегмента — российский и американский.

В конце апреля Рогозин заявил, что Россия продолжит работу на МКС до 2024 года, пока действует разрешение правительства. Об окончании своей деятельности на станции страна предупредит партнеров за год. США, по словам Рогозина, собираются эксплуатировать станцию до 2030 года. РОС рассматривают как замену МКС.