Лукашенко удивился, почему Украина не заинтересована в мирных переговорах

Александр Лукашенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Переговоры между Украиной и Россией начались благодаря инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, считает последний. Об этом он заявил в интервью агентству Assosiated Press (AP).

«Мы сделали и делаем все, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией», — цитирует Лукашенко агентство. «Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — добавил он.

В версии интервью, опубликованной на странице президента Белоруссии, эта цитата приведена чуть шире. Согласно сообщению на сайте Лукашенко, он добавил, что «ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне».

Также президент Белоруссии заявил, что не думал, что российская спецоперация «затянется таким образом». «Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал Лукашенко.

Он считает, что президент России Владимир Путин не желает глобальной конфронтации с НАТО. «Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло. Иначе, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», — заявил Лукашенко.

Мирные переговоры между Киевом и Москвой начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации на территории Украины. Стороны провели несколько раундов очно и несколько — в онлайн-режиме. Наибольшего прогресса делегации достигли в ходе встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта. После этой встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые касались в том числе нейтрального статуса Украины. По его словам, на этой встрече украинская сторона не связывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР.

Читайте на РБК Pro Pro Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Статьи Pro Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Инструкции Pro Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Инструкции Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Статьи Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Статьи

Однако после того, как в Буче под Киевом были найдены тела мирных жителей, Киев поменял позицию. Москва упрекала Киев в том, что переговорщики от Киева меняют позицию и относятся к факту самих переговоров несерьезно, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, события в Буче, которые Минобороны России называет провокацией и постановкой, стали поводом для того, чтобы сорвать диалог.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях спецоперации на основании российских официальных источников.

26 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. По его словам, украинская делегация отошла от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. «Они просто от этого отказались», — заявил президент России.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает как высокий риск прекращения мирных переговоров с Россией. По его словам, сколько бы Россия ни присылала участников переговоров, окончательное решение по их итогам будет принимать российский президент Владимир Путин. Именно потому, по его словам, реально эффективными будут только прямые переговоры двух глав государств. Путин в свою очередь ранее подчеркивал, что возможность прямого контакта президентов России и Украины зависит от результатов переговоров российской и украинской делегаций.