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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил риск прекращения мирных переговоров с Россией

По словам президента Украины, существует высокий риск прекращения переговоров делегаций Киева и Москвы. Он уверен, что реально эффективными будут только прямые переговоры двух глав государств
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

На сегодняшний день риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки. Об этом в интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Глава государства указал, что сколько бы Россия ни присылала участников переговоров, окончательное решение по их итогам будет принимать российский президент Владимир Путин. Именно потому, по его словам, реально эффективными будут только прямые переговоры двух глав государств.

«Когда они (российская делегация. — РБК) что-нибудь подтверждают — например, обмен, — я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса», — заявил Зеленский.

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Мирные переговоры между Киевом и Москвой начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации на территории Украины. Стороны провели несколько раундов очно и несколько — в онлайн-режиме. Наибольшего прогресса делегации достигли в ходе встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта.

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые касались в том числе нейтрального статуса Украины. Также на встрече в Турции украинская сторона не связывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, отмечал Мединский.

Путин 26 апреля сообщил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. «Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — подчеркнул российский лидер.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии значимых новостей в переговорах России и Украины. «На переговорном треке России — Украины пока нет новостей», — сказал он.

Президент Украины уже несколько раз заявлял о желании лично встретиться с Путиным. 24 апреля он заявил, что «с самого начала» настаивал на встрече, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата». Он также подчеркнул, что Украина может выйти из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов.

Путин, в свою очередь, подчеркивал, что возможность прямого контакта президентов России и Украины зависит от результатов переговоров российской и украинской делегаций.


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
переговоры Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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