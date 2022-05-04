Как прошла «акция неповиновения» в Ереване

В среду протестующие в Ереване смогли добраться до здания парламента страны. Там выступал премьер Никол Пашинян, отставки которого добиваются митингующие. Однако с ним оппозиция ничего обсуждать не планирует

Фото: Грант Гетадарян / РБК

Как прошла акция протеста

В среду, 4 мая, в Армении продолжились акции оппозиции. Митингующие требуют отставки премьера Никола Пашиняна, которого они считают виновным в «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану.

Днем митингующие в Ереване собрались на площади Франции, которую пересекают несколько главных магистралей столицы Армении, и двинулись на северо-запад, по проспекту маршала Баграмяна. С началом шествия площадь опустела, на ней остались только палатки. Проспект оказался перекрыт митингующими. С проспекта шествие во главе с бывшим главой Совета нацбезопасности Армении, одним из лидеров оппозиции Артуром Ванецяном повернула в сторону улицы Дереника Демирчяна, на пересечении с которой расположен парламент страны, но путь шествию преградили сотрудники правоохранительных органов. Остановившись, протестующие стали скандировать лозунги, одним из основных был «Армения без Никола». Другие лозунги были обращены к полицейским — им кричали, что каждый из них приходится демонстрантам братом или дальним родственником.

Спустя примерно час полиция открыла движение по улице Демирчяна, оппозиция двинулась по ней от здания парламента. Участники протеста дошли до здания МИДа страны, расположенного в южной части центра Еревана, где водрузили флаг Нагорного Карабаха. Часть митингующих попыталась зайти в здание министерства, но их не пустили.

Оценки численности протестующих полиция пока не привела. По оценкам местных СМИ, в акции участвовали несколько тысяч человек. Агентство «Новости-Армения» сообщало о небольших стычках между митингующими и полицией и задержаниях.

Как протестующие оценивают свои возможности

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Акции протеста в Армении продолжаются около двух недель, их спровоцировали слова Пашиняна о необходимости «снизить планку ожидания» по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха, но масштабный характер протесты приняли только в начале мая. Первого числа оппозиция объявила о начале акций неповиновения и разбила палатки на площади Франции, а на следующий день начала блокировать улицы в центре и магистрали, ведущие из столицы в аэропорт и в другие города страны.

Артур Ванецян заявил РБК, что протесты проходят по всей стране. На вопрос, как он видит решение проблемы Карабаха, он ответил: «Никол Пашинян должен уйти, а после этого мы обо всем поговорим». На критику в адрес оппозиции об отсутствии конструктивных предложений по решению проблемы Нагорного Карабаха, он ответил: «А с кем обсуждать конструктивные предложения? С теми, кто сдали Арцах (Нагорный Карабах. — РБК), с теми, кто ничего не делает для Армении, для Арцаха? Это непонятные люди».

Один из протестующих, Армен, рассказывает, что в действиях Пашиняна видит «капитулянтский запашок»: «Война в Арцахе была проиграна именно из-за Пашиняна и его действий. Он постоянно нам врет, как по поводу переговоров с азербайджанцами, так и по вопросам пленных, которые до сих пор не вернулись домой». С ним соглашается еще один участник протестов в Ереване Левон — он уверен, что в результате протестов армяне получат нового премьера.

В конце 2020 года и начале 2021 года Ванецян и другие оппозиционеры уже проводили акции протеста против политики премьера Пашиняна. Однако добиться его отставки им не удалось, а на досрочных парламентских выборах в июне 2021 года партия премьера «Гражданский договор» получила 53,9% голосов, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна 21,9% голосов, а Ванецяна «Честь имею» — 5,2%.

Экс-президент Роберт Кочарян и его сын Левон сейчас также присоединились к протестам. Левона Кочаряна ненадолго задержали 3 мая. Несколько опрошенных корреспондентом РБК митингующих затруднились ответить, готовы ли они считать Кочаряна политиком, способным противостоять Пашиняну. «У нас складывается ощущение, что оппозиция не может сплотиться для более масштабных акций. Та же площадь Франции — небольшое по территории место, и то не заполняется до конца», — сказал один из участников протестов.

Пока митингующие протестовали у здания парламента, премьер Пашинян выступал внутри здания перед депутатами. Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян спросил мнение премьера о протестах. Пашинян назвал демократию основным международным брендом Армении и пообещал сохранить его. «Но это не значит, что нет линий, перейдя которые демократия не оставит за собой права действовать, используя все свои законные, правовые, институциональные механизмы, причем со всей мощью и строгостью», — продолжил глава правительства (цитата по News.am). Он также отверг обвинения в провале переговоров с Азербайджаном. Провалил их президент Серж Саргсян в 2018 году, о чем тогда же и заявил, считает Пашинян.