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Протесты в Армении ,  
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Оппозиция в Ереване начала покидать площадь перед парламентом

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армянская оппозиция, которая проводит акции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начала покидать площадь перед Национальным собранием республики на проспекте Баграмяна в Ереване, сообщает корреспондент РБК.

Ранее протестующие начали шествие к парламенту Армении от площади Франции, которая находится примерно в 800 м от Национального собрания. Лидеры оппозиции, представители фракции «Армения» Ишхан Сагателян и «Честь имею» Артур Ванецян заявили, что у участников шествия нет цели захватывать парламент и они не пойдут на провокации. Агентство «Новости-Армения» сообщило, что в толпе, окружившей здание парламента, начались столкновения с полицией.

Во время шествия премьер Никол Пашинян находился в Национальном собрании. Там он заявил, что Армения сохранит «бренд» демократии, но предупредил, что «это не значит, что нет линий, за которыми демократия действует в полную силу и со всей строгостью своих правовых, законных, конституционных механизмов». Он также отметил, что сейчас оппозиция действует точно так же, как действовала его политическая сила, приходя к власти в 2018 году.

Участники митинга оппозиции в Ереване направились к зданию парламента
Политика
Фото:Грант Гетадарян / РБК

Ранее 4 мая группа протестующих бетономешалками перекрыла Киевский мост в Ереване. Как указывал «Sputnik Армения», сотрудники полиции попытались разблокировать дорогу, однако автомобили оказались закрытыми, а их владельцы покинули мост. Там прошли задержания.

Митинги оппозиции в стране идут с середины апреля, 1 мая Сагателян заявил, что они перерастут в «масштабные акции гражданского неповиновения». Он призвал граждан устраивать забастовки и перекрывать дороги.

Протестующие обвинили Пашиняна в намерении «сдать» Нагорный Карабах, после того, как премьер заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу региона. Пашинян отвергал эти обвинения.

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Теги
Ереван протесты Никол Пашинян отставка Армения
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